‘First Dates’: un comensal critica duramente la aficion de su cita

Encontrar pareja en el día a día es complicado, pero si te presentas a un programa como First Dates donde dejas todo en manos del destino, puede dar la casualidad que encuentres a tu media naranja o por el contrario encuentres todo lo contrario a lo que estabas buscando.

Patricia una mujer de 59 años está buscando el amor, en especial a un hombre de alto nivel pues ella siempre se ha relacionado con gente muy importante, al ser su padre un cónsul honorario que recibía mandatorios extranjeros como lo fue en su momento el expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter. A pesar de todo esto ella nunca ha tenido buena suerte en el amor y le comentaba a Carlos Sobera que su última pareja tuvo un comportamiento muy malo.

Aún así ella sigue buscando a alguien que sea un caballero, fiel, detallista, con buen nivel económico y ha asegurado que no podría estar con una persona pobre. Por la puerta entraba Andrés, al que Sobera presentó como el Marqués de Caleta, aunque de Marqués no tenía nada, se trataba de un mote que le habían puesto sus amigos. A pesar de que a Patricia no le gustó mucho la primera impresión que tuvo, la cita comenzó muy bien pero poco a poco se fue torciendo la cosa.

Andrés, sobre la afición a andar de su cita de ‘First Dates’: “Eso es de pobres” 💸 #FirstDates2F https://t.co/dUR6xWM2BN — First Dates (@firstdates_tv) February 3, 2023



Andrés le preguntaba a Patricia durante su cena en First Dates que de donde era, ella contestaba que dominicana pero nacida en Barcelona, algo que no le gustó nada, pues él aclaraba que era de España y que a pesar de no importarle que fuera dominica, la mujer no le llegó a calar del todo pues el las buscaba más esbeltas. Patricia se mostró muy educada durante toda la cena aguantando todo tipo de comentarios por parte de este, que le echaba en cara continuamente que España era mucho mejor que su país.

Ella tratando de seguir la conversación le contaba que una de sus aficiones era hacer deporte y salir a correr a lo que Andrés le contestaba: “Eso es de pobres”. A pesar de los intentos de Patricia por conocerle más, no hubo manera y lo único que sacaron en común era que les gustaba mucho ir a comer a restaurantes. Finalmente ella decidía que quería tener una segunda cita pero el marqués la rechazó.