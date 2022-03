Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Teresa y Jorge. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

Jorge, un terapeuta que ‘hateaba’ a sus compañeros de profesión, llegó al programa con las ideas muy claras. «Algunos se creen dioses», confesó respecto a sus compañeros. Eso sí, también sacó su lado más espiritual. «Yo vivo en la Tierra, soy la Tierra», dijo.

Respecto a su pasado amoroso, el comensal explicó que se había casado y divorciado tres veces. «Me guio más por el sentimiento que por el físico. Me gusta que la mujer sea fuerte y no sea sumisa», confesó. Fue entonces cuando Teresa, su cita de la noche, realizó su aparición en ‘First Dates’.

#TúTambién presumías de haber pasado página y haber borrado su número cuando en realidad te lo sabías de memoria 😅 ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates21M en directo en @cuatro! ➡ https://t.co/WVToYCzYhl pic.twitter.com/WsQcW8cB3y — First Dates (@firstdates_tv) March 21, 2022

«Me gusta hacer deporte, montar a caballo, escalar, hacer footing», señaló Teresa sobre sus aficiones. La primera impresión al ver a Jorge fue buena. «Me gusta que tenga el pelo largo», dijo. En cambio, para él su pelo era un inconveniente.

«La única pega, aunque eso es superficial, es que es rubia. Normalmente las rubias no me cuadran en mi naturaleza, en mi vida. Es sinónimo, y lo siento por las rubias, pero es mi forma de pensar y lo que me he encontrado, rubia tonta me las he encontrado», agregó Jorge.

El momento más íntimo de la velada se dio cuando tuvieron que hablar de que era lo que más les excitaba. Por su parte, Teresa dijo que «le encantaría galopar en un caballo, en una playa, al amanecer». Declaraciones a las que Jorge agregó que él «prefiere galopar a ser galopado».

Unas palabras que animaron a Teresa a sincerarse y confesar sus gustos más íntimos. «Me encanta que me estampen, me cojan del pelo, me empotren y a la que rebota me vuelvan a coger», desveló. Unas declaraciones que no asustaron al comensal, pues en la decisión final de ‘First Dates’ estuvo de acuerdo con ella en repetir otra cita juntos.