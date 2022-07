‘First Dates’: Un comensal afirma que si no fuera simpático sería virgen

En First Dates, la sinceridad suele ser un punto a favor. Es por este motivo por lo que Aleix, nada más entrar al restaurante de Cuatro, quiso exponer delante de toda España el motivo por el que, hoy día, no es virgen.

Aleix es un chico que no tiene pelos en la lengua. Este, se define a sí mismo como “una persona buena y agradable, bueno como amigo y como amante”. Al entrar al restaurante de First Dates con la oportunidad de encontrar a su media naranja, Aleix fue claro con Carlos Sobera y, con un espíritu de lo más esperanzador, afirmó: “vengo para encontrarme con la madre de mis hijos”.

El presentador y él estuvieron charlando acerca de los motivos que habían hecho traer a Aleix al programa. El comensal le contó a Sobera que venía a First Dates porque no ha tenido suerte en el amor, “si no, no estaría en el programa”.

“Perdí a mi novia en un accidente de coche hace años y me costó mucho tiempo superar una pérdida tan importante", declaró el leridano. Pero está claro que Aleix, aunque haya sufrido mucho en el amor, se lo toma todo con humor: «soy simpático, porque si no lo fuera, sería virgen, y no lo soy…», le comentó a Carlos Sobera.

“Busco a una chica que me despierte mariposillas y no gases. Que haya probado muchos capullos para quedarse con esta», finalizó su charla con el presentador justo antes de que su cita entrara por la puerta del restaurante.

Su cita con Jezabel, una chica que está “en contra de darle dinero al Estado y al capitalismo”, no fue del todo mal.

Jezabel le confesó cuál es su objetivo en la vida: “Si puedo vivir toda mi vida sin trabajar, aunque me llamen garrapata y cosas así, lo haré». Aleix, por su parte, también se sinceró sobre su vida, confesándole a su cita que regenta

un Grow Shop (establecimiento de venta de productos relacionados con el cannabis y su cuidado).

Ya puedes volver a ver todas las citas en el programa online completo del jueves 28 de julio de 2022 #FirstDates28J https://t.co/kno2kcFCC1 — First Dates (@firstdates_tv) July 29, 2022

Finalmente y aunque la cita no fue nada desagradable para ambos, los dos comensales llegaron a la conclusión de que no les gustaría seguir conociéndose. Para Aleix, «Jezabel es demasiado joven para mí, le falta vivir un poco. Dentro de cuatro años sería la mujer»

Jezabel, simplemente se ciñó a llevarle la corriente a su compañero de cita y a afirmar que por su parte tampoco quería seguir conociendo a Aleix. Así ha sido como ambos comensales han salido del restaurante sin saber en qué puerto pararán finalmente sus barcos.