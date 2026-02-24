‘Festival de Sanremo 2026’: horarios, fechas, participantes y cómo verlo en directo (online)

Como cada inicio de año, el mundo entero está teniendo la oportunidad de ser testigos de algunos de los eventos más icónicos y populares. A nivel nacional, hace tan solo unos días, pudimos presenciar una nueva edición del Benidorm Fest. Este 2026, y por primera vez desde su debut en el certamen, España no participará en Eurovisión. El popular Festival de la Canción se encuentra sumergido en numerosos frentes políticos, por lo que varios países de la Unión Europea han decidido desvincularse hasta nuevo aviso. Sin embargo, otros sí continúan apoyando este evento musical, entre ellos, Italia. Por ello, en el país vecino ya lo tienen todo preparado para el Festival de Sanremo 2026.

Este conocido certamen italiano, que en muchas ocasiones nos ha presentado al representante italiano de Eurovisión, ya tiene fijado sus horarios, sus fechas oficiales y los candidatos que alzarán su voz. Pues, el impulso que recibe la carrera de un artista al ganar es notable. El pasado 2025, Olly se convirtió en el flamante ganador de la edición. Una participación donde conquistó a todos al ritmo del tema Balorda nostalgia. Una victoria que recibió con los brazos abiertos. Eso sí, debido a ciertas circunstancias profesionales, renunció a representar a Italia en Eurovisión 2025. Por lo tanto, fue el segundo clasificado el que sí acudió.

Fechas del ‘Festival de Sanremo 2026’

Como comentábamos en líneas anteriores, el Festival de Sanremo 2026 es más que un encuentro musical. Pues, se celebra la música italiana y a los artistas más aclamados del momento. De esta manera, tal y como se ha informado, la 76º edición se celebrará en el Teatro Ariston del 24 al 28 de febrero.

La primera noche, este 24 de febrero, el público podrá ver a los 30 participantes. Todos y cada uno de ellos presentarán sus propuestas musicales. En la segunda gala, el 25 de febrero, 15 de los participantes cantarán otra vez su tema candidato. Pero, esta vez, los cantantes se enfrentan a la opinión del público y del jurado de la radio. En el tercer programa, el 26 de febrero, se seguirá la misma dinámica que la segunda serata. Pero, con la otra mitad de los participantes.

En la cuarta gala, la correspondiente al 27 de febrero, los artistas no interpretan sus canciones, sino que cantarán versiones de canciones ya existentes. Además, cada uno podrá acudir con otro artista que hayan elegido. De esa manera, será el sábado 28 de febrero cuando disfrutaremos de la gran final del Festival de Sanremo 2026.

¿Cómo ver el ‘Festival de Sanremo 2026’ en directo?

Al ser un certamen de otro país, verlo en España se nos dificulta un poco más. Pues, a diferencia de otros eventos, no se emite en televisión. Por lo tanto, si se desea ver el programa, hay que sintonizar el canal de la Rai 1. Asimismo, también se puede ver en streaming en RaiPlay. Así pues, la gala comenzará a las 20:40h (hora antes en las islas Canarias).

Participantes del ‘Festival de Sanremo 2026’

Durante esta semana, el público podrá conocer a los 30 candidatos que lucharán por alzarse con el primer puesto en la gran final del sábado 28. Numerosos artistas, algunos más conocidos que otros, que prometen dar lo mejor de ellos mismos por ser la próxima representación italiana.

Arisa, Bambole di pezza, Chiello, Dargen D’Amico, Ditonellapiaga, Eddie Brock, Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Ermal Meta, Fedez & Masini, Francesco Renga, Fulminacci, J-Ax, LDA & Aka 7even, Leo Gassmann, Levante, Luchè, Malika Ayane, Mara Sattei, Maria Antoniaetta & Colombre, Michele Bravi, Nayt, Patty Bravo, Raf, Sal D Vinci, Samurai Jay, Sayf, Serena Brancale, Tommaso Paradiso y Tedici Pietro son los candidatos elegidos. Todo ello sumado a los nuevos artistas: Angelica Bove, Nicolò Filippucci, Mazzariello y Blind, El Ma & Soniko.