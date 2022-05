Eva Soriano confiesa que ‘MasterChef’ quiso contar con ella para la nueva edición

Eva Soriano regresó este lunes a ‘La Resistencia’ para promocionar el programa de radio ‘Cuerpos especiales’ y ‘La noche D’, el programa que presenta en La 1 de Televisión Española. La actriz y comunicadora acaba de recibir el Premio Berlanga a la mejor cómica del país, algo que quiso celebrar en el programa de David Broncano.

Durante su entrevista en ‘La Resistencia’, además de hablar sobre sus proyectos actuales, Eva Soriano también recordó su paso por la última edición de ‘Tu cara me suena’, donde a finales del pasado mes de marzo obtuvo el cuarto puesto.

David Broncano confesó estar asombrado por la capacidad vocal de Eva Soriano y pidió a la invitada que demostrase su voz interpretando alguna canción complicada. La cómica aceptó el reto sin pensárselo y acto seguido comenzó a cantar ‘Como una ola’ de Rocío Jurado.

El resumen de lo que pasa en absolutamente TODOS los karaokes de España. #LaResistencia @EvaSoriano90 pic.twitter.com/5crnwXKCWI — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) May 30, 2022

Tras esto, David Broncano le preguntó si su paso por el programa de Antena 3 le había abierto puertas a nivel profesional. Eva Soriano lo confirmó y sorprendió a los espectadores de La Resistencia al confesar que le habían propuesto para participar en ‘MasterChef’. Sin embargo, a pesar de la idea de Shine Iberia, por el momento ha decidido no participar al asegurar que no sabe cocinar.

“MasterChef ha tocado a mi puerta y le he dicho ‘not now’. No sé hacer nada de cocina. Me mola pero solo quería ir a Tu cara me suena, desde pequeña soñaba con eso, porque cantaba y actuaba”, explicó la presentadora de ‘La Noche D’.