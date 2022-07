‘Eurovisión’ confirma el país que acogerá la próxima edición, y no es Ucrania

Ya es oficial. Reino Unido será la sede de la próxima edición de Eurovisión 2023. Ante la imposibilidad de que la celebración del festival tenga lugar en Ucrania, país ganador de la edición de este año, debido a la guerra que mantiene con Rusia desde hace meses, los organizadores del festival confirmaron este lunes la noticia a través de su pagina web oficial.

De esta forma Reino Unido, el segundo país clasificado este año tras la victoria de Ucrania, será el encargado de organizar Eurovisión en 2023. Un proceso que se ha agilizado, pues la selección de la ciudad británica que acoja el festival comenzará esta misma semana.

Por otro lado, a pesar de no poder organizar el festival, Ucrania se clasificará automáticamente para la gran final de 2023, tal y como ocurre cada año con los países que forman el llamado «Big 5»: Alemania, Francia, España, Italia y Reino Unido.

