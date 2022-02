Ya es oficial. Nadir Rüstəmli representará a Azerbaiyán en Eurovisión 2022. Este miércoles el programa ‘Buenos días, Azerbaiyán’ de la cadena Ictimay, anunció la gran noticia, después de haberse convertido en uno de los favoritos del público.

El artista de tan solo 22 años ha sido elegido tras su victoria en ‘La Voz’, donde interpretó la canción ‘Arcade’ con la que Países Bajos representó a ‘Eurovisión’ en el año 2019, y también la canción ‘Running Scared’, con la que Azerbaiyán ganó el festival europeo en el año 2011.

Tras haber ganado el Festival Nacional de Canciones de Azerbaiyán en el año 2019, el joven artista representará a su país en ‘Eurovisión 2022’. Una noticia que todavía no se puede creer, aunque sí que ha querido agradecer todo el apoyo que ha recibido durante estos últimos días.

«Queridos, en estos dos días me han regalado TANTO amor y apoyo, ¡y lo aprecio más de lo que puedo expresar! No puedo responder a todos los mensajes, pero quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por compartir mi alegría e inspirarme», escribió en su cuenta de Instagram tras conocer la victoria.

Por otro lado Isa Melikov, la jefa de delegación del país, ha explicado que desde ahora buscarán la mejor opción para el artista, después de haber recibido más de 300 propuestas. En total, se grabarán seis canciones y será un jurado quien determine cuál es la canción que defenderá Nadir en mayo en ‘Eurovisión 2022’.

Este año, será la decimocuarta participación de Azerbaiyán en ‘Eurovisión’ desde su debut en 2008. De esta forma, Nadir piensa dejar a su país en muy buen lugar, después de la victoria del año 2011, y quien sabe si este año también se hará con la victoria.

This was the moment Nadir found out he’s representing the country 🇦🇿#Eurovision #Azerbaijan #NadirRustamli #🇦🇿 pic.twitter.com/4qgMIIGPtY

— ✗ (@HelenElesgerli) February 16, 2022