Muchos son los países que, en el pasado fin de semana, han confirmado su propuesta para ‘Eurovisión 2022’. Un claro ejemplo lo encontramos en Italia con Mahmood y Blanco, Israel con Michael Ben David e, incluso, Irlanda con Brooke Scullion. ¡Pero no todo queda ahí! Macedonia del Norte también ha confirmado quién será su abanderada en el certamen musical europeo que se celebrará en Turín.

Finalmente, Andrea es la artista que participará en ‘Eurovisión 2022’ representando a este país, y lo hará con una canción que se titula ‘Circles’. Ella ha sido la vencedora de ‘Za Evrosong’, el formato de la MRT con el que se pretendía conocer a la propuesta que conseguiría el pase directo a la ciudad italiana.

La candidatura de Andrea recibió la máxima puntuación de un total de cinco jueces europeos, consiguiendo ser la tercera en el televoto. Justo al revés fue lo que sucedió con Viktor Apostolovski, que se convirtió en el favorito de los espectadores, pero obtuvo la tercera posición en la votación del jurado. Finalmente, el empate se resolvió a favor de Andrea a pesar de que ‘Superman’ obtuvo el triple de votos a través de la página web y aplicación del concurso.

North Macedonia 🇲🇰 have made up their mind! Andrea is off to Turin with the powerful ‘Circles’! 🟡🔴

🎶 Listen to the song here: https://t.co/zENBXCovG2 #Eurovision pic.twitter.com/vFoklsq8H1

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 4, 2022