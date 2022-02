‘Eurovisión 2022’ cada vez está más cerca por lo que, poco a poco, vamos descubriendo quiénes son los representantes de cada país. El pasado fin de semana pudimos conocer nuevas propuestas, entre las que se encontraban la de Mahmood y Blanco con ‘Brividi’, que representarán a Italia en el certamen europeo. Finalmente, hemos descubierto que Michael Ben David será el abanderado de Israel en el festival que se celebrará en Turín.

El artista ha resultado ser el vencedor de ‘Factor X’, por lo que es él quien representará a Israel en ‘Eurovisión 2022’. El pasado sábado, disfrutamos de la final de este programa. De esta manera, pudimos ver cómo ‘I.M’ se imponía en el último momento. Y todo por el grandísimo apoyo por parte del público, ya que el jurado profesional no le había votado de manera contundente.

Ellos apostaban por ‘Blinded Dreamers’ de Eli Huli. Tanto es así que la diferencia entre las dos propuestas era de tan solo un voto. La medalla de bronce de esta competición se la llevó Inbal Bibi, con ‘Marionette’. Por lo tanto, el peso de la decisión recayó sobre el televoto. Eso sí, no solamente el público daba su opinión, sino también dos jurados completamente independientes.

He’s shameless and he’s spotless and he’s flawless…and now he’s off to #Eurovision! 👏

🇮🇱 Michael Ben David is Israel’s choice for Turin!

➡️ More info here: https://t.co/sH0N38UEmL pic.twitter.com/CBIwAnHxmr

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) February 5, 2022