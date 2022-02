A poco más de tres meses para la gran final de ‘Eurovisión 2022’, cada vez se conocen más participantes. Una de las más recientes ha sido Brooke, una artista de 22 años que se ha convertido en la representante de Irlanda en el festival europeo.

Durante las últimas semanas, todas las apuestas auguraban la victoria de la joven. Finalmente, tras haber ganado el ‘Eurosong’ con la máxima puntuación del televoto y del jurado internacional, Brooke representará a Irlanda en ‘Eurovisión’ con su canción ‘That’s Rich’.

La artista se antepuso con su canción a Miles Graham y a Janet Grogan, quienes habían cosechado un gran éxito ante los ‘eurofans’ con sus propuestas para el festival. No obstante, finalmente el público decidió que Brooke se alzase con la victoria.

🇮🇪 Brooke is Ireland’s choice for Turin 2022 with the ear worm ‘That’s Rich’ 💸💸💸

She’s got nothing to prove! 💁🏻♀️💃

Brooke era la candidata favorita desde hace semanas, por ello, no fue ninguna sorpresa que quedase primera en la elección del representante para ‘Eurovisión 2022’. Por otro lado, Irlanda actuará en la segunda semifinal antes del certamen, que tendrá lugar el 12 de mayo en Turín, donde se jugará su paso a la gran final del festival.

La ganadora del ‘Eurosong’ saltó a la fama en el año 2020, durante su paso por ‘La Voz’ en Reino Unido, donde quedó tercera tras formar parte del equipo de la artista Meghan Trainor y llegar con ella a la final.

Autora del tema, ‘That’s rich’ es la propuesta con la que representará a Irlanda en el festival. Para ella, participar en ‘Eurovisión’ es un sueño cumplido y no piensa desaprovechar la oportunidad.

I’ve woken up in a dream come true! 🤯🇮🇪

Thank you to everyone who made this happen and for your support 💕What an honour to represent my country @eurovision, next stop Italy! 🇮🇹 #Eurovision2022 pic.twitter.com/CDgO1VturT

— Brooke (@Brooke_Scullion) February 5, 2022