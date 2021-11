Si os dicen que Estopa va a cantar ‘La Raja de Tu Falda’ en Estados Unidos, ¿os lo creéis? Es algo increíble, pero cierto. Los hermanos Muñoz cruzarán el charco para dirigirse a Norteamérica donde tienen una cita doble. Se subirán al escenario por primera vez en este país y será en las ciudades estadounidenses de Nueva Jersey y Miami.

José y David Muñoz se verán las caras con ellos el 18 de marzo en Miami y el 20 en Nueva Jersey. Están tan emocionados que no duraron en compartirlo en sus redes sociales para dárselo a conocer a sus seguidores. “Viva KorNewJersey”, escribieron haciendo un juego de palabras con Nueva Jersey y Cornellà, su ciudad natal. “Dicen las malas lenguas que New Jersey es a New York lo que Cornellà es a Barcelona. Porque todo el mundo sabe que Barcelona es la periferia de Cornellà, claro”, fue otras de las bromas que siguieron compartiendo.

New Jersey nos espera por primera vez. https://t.co/vZFFCgwUd8 — Estopa (@estopaoficial) November 8, 2021

Además, no solo los veremos fuera de España, sino que también dentro reanudando la gira que dejaron a medias por culpa de la pandemia del COVID-19. Su gira ‘Fuego’ que se corresponde a su disco con mismo nombre ya está viéndose prevista en diversas ciudades y es que, ya se estrenaron las fechas de aplazamiento e incluso nuevas fechas que no estaban en la lista.

“[email protected] [email protected]… Tengan en cuenta que los conciertos que nos salen están fuera de nuestro poder… Nos salen los que nos salen… y ya saldrán más, como la materia”, han sido las declaraciones de los hermanos ante esa insistencia por verlos en tocar diversas ciudades de nuestro país. Los hermanos están deseando subirse al escenario, ya que llevan parados desde la cuarentena, aun así, dieron una sorpresa al colaborar con la serie ‘Los hombres de Paco’ tras su renovación para su nueva banda sonora. Desde aquí les deseamos mucha suerte al otro lado del charco.