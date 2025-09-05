Ester Expósito da a conocer en ‘El Hormiguero’ el desconocido trastorno que padece: «Lo paso fatal»

El Hormiguero ha cerrado su primera semana de invitados con la visita de Ester Expósito, la actriz que saltó a la fama gracias a la serie Élite y que esta misma semana estrena la película El Talento, que ya está en los cines. La invitada ha contado cómo ha sido su experiencia de meterse en el papel de Elsa, una joven aspirante a violonchelista que descubre de la noche a la mañana que su familia ha caído en la ruina más absoluta, por lo que debe pedir dinero para acudir al conservatorio para el que lleva años preparándose.

En la trama de la película se cuenta que podrá recibir la ayuda del padre de una amiga (interpretado por Pedro Casablanc), pero que le hará una propuesta de lo más escandalosa, ya que le pedirá que a cambio se desnude ante él. Este dilema es la base del guion de la película, por lo que Motos ha aprovechado el momento para preguntarle a su invitada si lo haría en caso de que le ocurriese en la vida real.

Muy decidida, Expósito ha dejado claro que no lo haría, para después lanzar un alegato contra los problemas que se encuentran las mujeres en todos los ámbitos de su vida. «Qué nos pasa a la sociedad añadiéndole esa carga sexual al cuerpo de una mujer. Creo que se nos carga con un pudor, un miedo y una vergüenza…», lamentaba ante las cámaras.

Tras hablar de la película, el presentador de El Hormiguero ha sacado a la luz un tema que no todo el mundo sabe, por eso le ha preguntado por los «sueños siniestros» que tiene a la hora de dormir. La madrileña le ha explicado que, además, sufre de parálisis del sueño, un problema que ha querido contar con más detalle.

«Suelo tener sueños como turbios, pero porque estoy medio consciente y mi cerebro se va a lugares oscuros. Un sueño con el que lo paso fatal, que no puedo correr. Me despierto con una angustia terrible. También tengo otro que es que había matado a alguien hace tiempo y se me había olvidado», ha contado ante la incredulidad del público.

Este problema lo ha tenido que tratar con un experto, ya que le provocaba pasar noches en vela y muchos miedos: «Estaba bastante rayada con eso, así que un día fue a la neuróloga y me lo explicó. Lo que ocurre es que el sistema locomotor se duerme antes que el nervioso. Entonces tu cerebro piensa que te estás muriendo y te manda señales y ruidos para que te despiertes, pero como estás despierta, pues los oyes. Entonces, pasan unos segundos en que se despierte el sistema locomotor y poder moverte».

Tal y como ha explicado Ester Expósito, todo es una reacción del cuerpo ante problemas: «Tiene que ver con el estrés. Ya no me pasa tanto, pero hubo un tiempo en el que me ocurría todas las noches. Incluso, cuando he dormido con amigas, me han escuchado respirar como a modo de señal para que me despierten», ha explicado.