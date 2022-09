‘La Esposa’, avance del capítulo de hoy: María, tras el incendio, lucha por recuperar su vida

La Esposa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones que más éxito está cosechando no solamente en Antena 3 sino también en ATRESplayer Premium. Es una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, no está dejando indiferente a nadie.

El pasado miércoles 21 de septiembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de La Esposa. De esta manera, vimos cómo Vittorio fallece. Antes de que esto suceda, tomó una serie de decisiones. Entre ellas, devolver la tierra que había robado al hermano de la mujer. Italo se muestra preocupado por estas decisiones, pero también por el cierre de la hilandería.

A pesar de todo lo que ha sucedido, María no puede evitar sentirse realmente optimista. Todo ello mientras Antonio toma la firme decisión de mudarse al norte con Giuseppe. Por si fuera poco vemos que, nada más enterarse de las dificultades económicas por las que están atravesando, no tarda en ofrecerles su ayuda.

🥺 El episodio de #LaEsposa de anoche nos ha dejado con el corazón en un puño. ▶ ¡Descubre el avance del final! 👰 Esta noche a las 22:45 horas en Antena 3. https://t.co/9Bs40ALpi9 — antena 3 (@antena3com) September 22, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de La Esposa que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta manera tan concreta, veremos cómo el fuego en la granja supondrá un antes y un después en la vida de todos. Sobre todo en la de María, que se negará a recibir ningún tipo de ayuda.

Afortunadamente, terminará cediendo por lo que será ingresada en el hospital. Tras un largo y duro periodo de convalecencia, María descubrirá las terribles circunstancias que rodean a Paolino. Por si fuera poco, Giuseppe no tardará en mostrar las verdades intenciones de Antonio. Lo cierto es que María no parará hasta hacer justicia y, por tanto, recuperar su vida. No te pierdas la nueva entrega de La Esposa esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.