Supervivientes 2025: Conexión Honduras regresó, un domingo más, al prime time de Telecinco y lo hizo de la mano de una de las galas más tensas de toda la edición. Tal y como se pudo presenciar, los últimos días en Honduras han sido una auténtica montaña rusa de emociones para los concursantes. Y es que, tras 87 días de aventura, las tensiones han terminado por estallar. El grupo de supervivientes está más dividido que nunca, por lo que las peleas se han convertido en el pan de cada día. Una complicada relación donde todos han optado por distanciarse de Montoya y Anita, asegurando que les hacen muy complicada la convivencia. Y es que, las celebridades les pidieron a los ex concursantes de La isla de las tentaciones que salieran a pescar, que ayudaran a buscar leña y a más cosas que simplemente «pelar 25 almendras cada día».

Esta situación ha generado numerosos enfrentamientos y reproches entre Álvaro Muñoz Escassi y Anita Williams. Todo ello sumados a los de Pelayo Díaz, Álex Adrover, Borja González y Damián Quintero con Montoya. Y es que, los supervivientes están cansados de ver a la pareja de la edición sin hacer nada por el grupo. «Eres la persona más asquerosa…», le dijo Anita al jinete. De hecho, no tuvo reparos en llamarle «sinvergüenza». Por ello, Sandra Barneda se vió obligada a intervenir. «No podéis empañar esta súper edición con faltas de respeto, descalificaciones… no se puede consentir. Espero que en esta recta final que esta noche hemos inaugurado, las diferencias se vean desde los argumentos y el entendimiento, y no volver a este tipo de descalificaciones que os empañan. Que no se vuelva a repetir lo que se ha visto», les dijo muy molesta la presentadora.

Sin embargo, la bomba la terminó por prender Escassi. Pues, para sorpresa de todos, el jinete acusó a Montoya de haberse dirigido a Anita con mucha violencia física y verbal. Unas graves acusaciones que dejaron a todos sin palabras. Por ello, la presentadora del formato, muy seria, le pidió al concursante que se explicase mejor.

«Vi a Montoya hacer aspavientos con los brazos mientras Anita estaba a su lado y le intentaba calmar, y vi cómo le gritaba ‘puta, puta, puta’», reveló. Ante ello, Anita Williams intentó explicar que lo que estaba diciendo su chico era «me cago en la puta». Sin embargo, Borja González confesó que también había sido testigo de ese momento y corroboró las palabras de Escassi.

Lejos de quedar ahí, el jinete, muy molesto, acusó a la organización de Supervivientes 2025 de no querer mostrar las imágenes de este delicado momento. Una actitud que Barneda no dejó pasar y que le llevó a pedirle al director del reality que le relatase por el pinganillo todo lo que se sabía del tema. «Es algo muy serio», sentenció Sandra Barneda, con cara de pocos amigos.

Tras escuchar el veredicto de los altos cargos del programa, la presentadora habló. «El momento al que se refiere Escassi es el momento en el que Montoya se va de la playa muy nervioso y haciendo aspavientos. Anita acude. Está muy nervioso, propinando insultos, descalificativos, pero nunca hacia Anita, y en ningún momento la toca», informó. Al escucharla, Anita Williams agradeció a la presentadora por defenderles. Pero, Barneda no estaba para agradecimientos.

Sandra Barneda, en ‘Supervivientes 2025’: «No me creo que la organización, en un tema tan serio, oculte algo así»

«No, gracias, no. Esto es muy serio y os he dicho que no interrumpáis», dijo. «No se produce en ningún momento ningún tipo de actitud violenta con Anita, ni ningún tipo de violencia hacia Anita. Anita pide ayuda a la organización porque Montoya está teniendo un ataque de ansiedad. Y Anita pide a la organización que intervenga», explicó la presentadora.

«Estamos tocando esta noche temas que van más allá de un programa de entretenimiento y de un reality. Es muy serio. No me creo que la organización, en un tema tan serio, oculte algo así. Jamás ocultarían algo así, ni lo permitiría. Entiendo que, en una situación así, absolutamente de desborde emocional, entiendo la explicación de Escassi, pero que quede claro que no se ha producido ningún tipo de daño a Anita, ni ningún tipo de violencia hacia Anita», sentenció para zanjar el tema.