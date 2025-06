‘Supervivientes 2025’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, domingo 1 de junio?

La pasada noche del 1 de junio, Supervivientes 2025 regresó al prime time de Telecinco de la mano de una nueva gala de Conexión Honduras. Presentado por Sandra Barneda, la audiencia tuvo la oportunidad de ser conocedora de todo lo acontecido en la isla durante las últimas horas, que no ha sido poco. Y es que, los concursantes están más divididos que nunca. Pero, lo que jamás vieron venir los participantes fue la expulsión de uno de ellos ese mismo programa. Un nuevo adiós a uno de los nominados que volvería a reducir el grupo considerablemente. Pues, la recta final de la edición ya ha sido anunciada. Por lo tanto, quedan muy pocos días para conocer el nombre del gran ganador.

Damián, Anita, Montoya y Álex eran los concursantes que se disputaban su permanencia en el reality al ser los nominados de la semana. Una posición muy difícil para los supervivientes, pues irse a estas alturas del concurso no es plato de buen gusto para nadie. Pero, la organización del programa no quiso alargar más el momento y realizó una primera ceremonia de salvación. De esta manera, el primer salvado de la noche fue Montoya, que no pudo evitar estallar de felicidad al saber que continuaba en el formato. Fue entonces cuando el resto de nominados se trasladaron hasta la Palapa para conocer el veredicto del público.

Álex Adrover tuvo que escuchar el resultado del televoto desde la sala médica, pues sufrió una fuerte caída durante la prueba de recompensa y tuvo que ser atendido rápidamente. Fue entonces cuando se reveló que la siguiente salvada por la audiencia de Supervivientes 2025 era Anita Williams. Una noticia que, por lo que se pudo apreciar, solamente fue celebrada por Montoya.

El resto de celebridades no pudieron ocultar su cara de indignación, pues no estaban nada de acuerdo con el resultado del televoto. De hecho, no se mordieron la lengua y dijeron lo que opinaban al respecto. «No me puedo creer que se apoye esa poca educación y esas pocas ganas de hacer nada. La convivencia es muy importante, estoy decepcionado con lo que la gente, en esta noche, está valorando. Lo acepto porque el público es soberano, pero es mi opinión y me da mucha pena», expresaba Pelayo.

Unas palabras con las que Makoke se mostró completamente de acuerdo. «Montoya y Anita han dejado mucho que desear, hacen la convivencia muy difícil», comentó ella. «Así es la vida», dijo Escassi. Fue entonces cuando Laura Madrueño reveló la sentencia final de la audiencia del programa.

¿Quién fue el expulsado de ‘Supervivientes 2025’?

Álex Adrover y Damián Quintero eran los dos participantes que se disputaban su continuidad en el formato. Pero, uno de ellos ya estaba fuera: el deportista olímpico. Y es que, Damián, para sorpresa de todos, se convirtió en el nuevo expulsado de la edición. Una expulsión que le sentó como un jarro de agua fría a Pelayo Díaz, que no pudo evitar romper a llorar.

«Arriba, tienes que ser fuerte», le decía Damián a Pelayo, su gran amigo en la edición. «Estoy contento, ha sido un concurso fantástico, el mejor de la tele y nunca hubiera imaginado estar aquí», confesaba el deportista a la presentadora. «Os espero a todos fuera», le dijo a sus compañeros antes de abandonar la Palapa.