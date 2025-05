Equipo de investigación vuelve esta semana con un nuevo reportaje de máximo interés para los consumidores, ya que se trata de un alimento que no ha dejado de subir su precio en los últimos años y que, pese a sus beneficios, es un lujo casi inalcanzable para llevar a la mesa en millones de hogares de nuestro país. Con un precio que no baja de los 20 euros el kilo, además hay que contar con más detalles a la hora de su compra, ya que hay detalles que hacen que pueda no ser tan sano como pudiera parecer en un principio.

Hace una semana, Gloria Serra y los suyos se centraron en la subida enorme del precio del oro, un producto que se ha convertido en una de las pocas inversiones seguras que hay en estos momentos. El espacio logró llamar la atención del 5,7 % de la audiencia, lo que se tradujo en 612.000 espectadores de media viendo laSexta en esos momentos. De un metal precioso, a un pescado que se ha convertido en otro producto que no para de subir.

El salmón es considerado un manjar, además de que suele aparecer en todas las listas de recomendaciones médicas por su alto contenido en ácidos omega-3. Pero lo cierto es que no es tan fácil como llegar a nuestra pescadería o supermercado y comprarlo. Además, del sobreprecio, habrá que tener en cuenta su procedencia, algo que no todo el mundo tiene tan presente.

Pese a que el salmón noruego es el más famoso, lo cierto es que es imposible que en una sola región sea posible criar las enormes cantidades que se consumen en todo el planeta, por eso desde hace décadas es muy posible ver en las estanterías salmones de piscifactoría.

Aunque se han vendido durante años las enormes ventajas, como por ejemplo la bajada del precio, existen inconvenientes que pocos consumidores conocen. Mientras el salvaje se alimenta de peces y de crustáceos que caza, en las enormes granjas de salmones se crían con harinas de pescado, pero que en muchos casos no tienen los aportes necesarios para que aporten todo lo que se espera de ellos a la hora de consumirlos.

Los llegados de piscifactoría carecen de los conocidos omega-3, la más necesaria para los humanos y de la que es más fácil consumir, mientras que tienen más omega-6, mucho más fácil de conseguir introducir con otros alimentos.

Por otro lado, el documental Fillet-Oh-Fish destapó que debajo de las enormes capas de hielo que cada invierno se forman en los fiordos noruegos hay una enorme capa de desechos e insecticidas atrapados, que alcanza los 15 metros de profundidad. Allí, precisamente, están situadas muchas de las granjas de salmones más grandes del mundo.

Equipo de investigación también destapará un engaño, ya que como también ocurre con el atún, el salmón también está coloreado. En este caso, se debe a que el salmón salvaje tiene un color mucho más rosado que el criado en granjas, que tiene un tono más apagado y grisáceo, por eso muchas fábricas se encargan de conseguir ese tono para que su venta sea más apetecible al público.