‘Entrevías’, avance del capítulo de hoy: Tirso y Ezequiel deciden complicar las cosas a Romero

No es ningún secreto que Entrevías, con el paso de las temporadas, ha conseguido ser una de las ficciones españolas con más éxito. ¡Y no es para menos! Cada vez son más las personas que no se pierden ni un solo capítulo de esta historia, al ser conscientes de que el equipo siempre va a dejarles sin palabras.

El pasado martes 31 de octubre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Entrevías en Telecinco. De esta manera tan concreta, fuimos testigos de cómo Tirso se ve en la obligación de hacer frente al constante acoso por parte de los delincuentes del barrio. Es evidente que su sed de venganza no tiene límites.

Esta noche, a partir de las 22:50 horas, los espectadores de Telecinco podrán ver un nuevo capítulo de Entrevías. En esta ocasión, serán testigos de cómo, finalmente, Ezequiel descubrirá que el comisario Romero se ha hecho con armas decomisadas para su posterior circulación. Por lo tanto, unirá fuerzas con Tirso para trazar un plan con el fin de frustrar todos y cada uno de sus planes.

Tirso no aguanta que Maica esté en el barrio y mucho menos que visite su casa #Entrevías https://t.co/MF5WzpGqQ0 — Entrevías (@entreviastv) November 1, 2023

Por si fuera poco, veremos cómo Tirso comprobará que Maica, poco a poco, ha ido ganando relevancia en su familia. Y todo por el buen carácter que ha mostrado. Por lo tanto, tomará la decisión de tratar de mostrarse afable con todos para lograr lo mismo que ella. A pesar de los esfuerzos, se dará cuenta de que ser cordial a todas horas no será tarea fácil. ¡Ni mucho menos!

En cuanto a la fundación, veremos cómo Nelson recibirá un encargo muy concreto. ¿En qué consistirá? En ocuparse de Tente cuando salga del centro de menores. Además, veremos cómo su implicación en este asunto, así como los diversos problemas con los secuaces del tío Rafael, provocará graves consecuencias en su relación con Irene. ¿Lograrán arreglar esta situación? No te pierdas la nueva entrega de Entrevías esta noche, a partir de las 22:50 horas, en Telecinco.