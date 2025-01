Encuentran sin vida al actor español Francisco San Martín en su casa de Los Ángeles

El famoso actor español Francisco San Martín ha sido hallado sin vida en su casa de Los Ángeles. El joven, de 39 años, se hizo famoso por participar en series estadounidenses de gran éxito como ‘Jane the Virgin’ o ‘Days of our lives’.

Nacido en 1985 en Mallorca, Francisco pasó toda su infancia en el estado de Montana, donde comenzó su pasión por la interpretación. Sus primeros pasos fueron en el teatro infantil pero tuvo un parón importante después de trasladarse a España. Sin embargo, fue a los 25 años cuando se mudó de forma definitiva a Estados Unidos, esta vez a California, donde arrancó su carrera.

Ahora su fallecimiento ha conmocionado a todos sus seguidores y por ahora poco se sabe acerca del caso. Tan sólo se conoce que su cuerpo sin vida fue hallado el pasado jueves 16 de enero y que no hay indicios de que se trate de un crimen.