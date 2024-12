El pasado fin de semana, como suele ser habitual en Telecinco, pudimos disfrutar de dos nuevas entregas de Fiesta, programa presentado por Emma García. Es importante tener en cuenta que el sábado 28 de diciembre no fue una fecha cualquiera, ya que se celebraba el Día de los Santos Inocentes. Por lo tanto, como no podía ser de otra manera, el equipo de Fiesta no dudó en aprovechar la ocasión para hacer una curiosa inocentada a la presentadora. Tras confirmar a Álex Guita, ex pareja de Adara Molinero, como concursante de la tercera edición de GH DÚO, Emma García se vio sorprendida al responder una llamada telefónica en directo. Al otro lado de la línea se encontraba nada más y nada menos que Eva Espejo, directora del programa: «Estamos en directo. ¿Me puedes decir dónde estás?», preguntó Emma García, visiblemente extrañada al darse cuenta de que Eva, en realidad, no se encontraba en plató.

La responsable del programa que se emite cada fin de semana en Telecinco dejó completamente sin palabras a Emma García. Y todo tras confesarle que se había quedado encerrada en uno de los baños de Mediaset. Como era de esperar, la presentadora de Fiesta se quedó completamente descolocada: «No me lo puedo creer». Acto seguido, Emma García fue más allá: «No entiendo cómo te has podido quedar encerrada». A pesar del pánico, la presentadora trató de tranquilizar a su directora. Al ser consciente de que estaba en directo y que no podía abandonar su puesto como presentadora, Emma se dirigió a sus colaboradores para que acudieran al baño para intentar liberar a Eva Espejo. Al ver su reacción, a la conductora de Fiesta no le quedó otra opción que poner rumbo a los baños de Mediaset para ayudar a Eva Espejo.

«¡Emergencias, por favor!», alcanzó a decir Emma García, provocando las risas entre los allí presentes. No es ningún secreto que no estaba pasando por su mejor momento puesto que, además de estar en directo, era consciente de que su directora tiene claustrofobia. De ahí su constante insistencia por sacarla de ese baño a la mayor brevedad posible.

«La que has montado no es ni medio normal. ¿No había otro día para quedarse encerrada en el baño?», cuestionó la presentadora a Eva Espejo. Esta, por su parte, hizo saber a Emma García que estaba teniendo mucha ansiedad. Es más, no dudó en golpear fuertemente la puerta del baño para conseguir que se abriese de una vez por todas.

Al ser consciente de que la situación estaba llegando demasiado lejos, Eva hizo saber a Emma García que había sido víctima de una inocentada en pleno directo: «Yo esto no me lo esperaba. Nos ha pegado una vacilada». Por si fuera poco, la conductora de Fiesta fue más allá: «El día que te quedes encerrada, vas a ver quién va a venir».

Los colaboradores del programa no pudieron aguantar las risas, mientras que Emma García no tardó en mostrar su indignación por la broma que le habían hecho por el Día de los Santos Inocentes: «La única que ha ido a buscarte he sido yo de todos los que estamos aquí». Y añadió: «Ya estamos todos bien y tenemos directora», comunicó Emma García para, poco después, seguir con el programa con total normalidad.