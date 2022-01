El pasado martes, el compositor y músico británico Elton John, anuncio a través de sus perfiles de redes sociales que actualmente padece coronavirus.

Este ha sido el motivo principal para que el pianista cancelara por el momento, todos sus compromisos profesionales, viéndose afectado su próximo compromiso en la ciudad de Dallas, en el estado de Texas.

Por ello, ha querido anunciar en sus diferentes perfiles los efectos que tendrá este imprevisto y las posibles soluciones que se llevarán a cabo: “Hola a todos. Escribo este mensaje para haceros saber que me he contagiado de Covid-19 y que, por tanto, tendré que posponer mis conciertos en Dallas. Si disponéis de entradas, recibiréis información de las nuevas fechas muy pronto” comunicó el artista.

Elton John has contracted COVID-19 and is postponing two farewell concert dates in Dallas. John, who is vaccinated and boosted, “is experiencing only mild symptoms” and is looking forward to returning to the stage “shortly," according to a statement. https://t.co/M7JJ9NApJN

