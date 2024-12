Noche internacional la que se ha vivido este martes en El Hormiguero gracias a la visita de Eddie Redmayne y la actriz española Úrsula Corberó. Los dos actores estrenan el día 6 de diciembre en la plataforma SkyShowtime la serie Chacal (The Day of the Jackal), una ficción en la que El Chacal (interpretado por Redmayne), es un escurridizo y solitario asesino que es perseguido por una agente británica que intenta darle caza, mientras comparte su vida con Nuria (Corberó), quien desconoce por completo quién es él en realidad. Este trabajo les ha unido durante muchas horas, lo que les ha llevado a crear una bonita amistad, aunque eso no ha evitado que se produjesen momentos incómodos entre ellos durante el rodaje, algo que han querido contar a Pablo Motos durante su entrevista.

La anécdota que han recordado los dos ocurrió después de una de las jornadas de grabación, en concreto cuando ya se marchaban y podían marcharse a sus caravanas para quitarse el maquillaje, descansar un rato y cambiarse. Para eso tenían cada uno una caravana diferente, pero en realidad eran muy parecidas, por lo que el actor británico se equivocó y entró en la de su compañera sin darse cuenta. «Es que Eddie es tímido y yo soy un poco chinchona, así ha arrancado explicando Úrsula esta anécdota. «Él había vuelto de ponerse las prótesis para representar a su personaje y entró en mi caravana pensando que era la suya», pero lejos de decirle nada, prefirió callarse y esperar a ver qué ocurría. «Yo le vi entrar y pensé: ‘A ver, hasta cuando dura esta película’. Llegó a la caravana y empezó a desnudarse. Entonces, vio algo que era mío y se lo quedó mirando, como diciendo: ‘¿Quién ha puesto esto aquí?’», ha seguido explicando.

Fue en ese mismo momento cuando la catalana salió de su escondite y le dejó claro que esa no era su caravana, esperando un momento divertido, pero no fue así: «Se me quedó mirando y se fue sin decir nada». El actor decidió poner tierra de por medio, ya que en ese momento estaba caracterizado de anciano y se había quitado la ropa, por lo que la situación era de lo más incómoda.

Los problemas de Eddie Redmayne con las armas

Pablo Motos ha querido recordar que el actor vivió un momento muy especial en un hotel debido a que se llevó un arma a un hotel. «Sí, me llevé al hotel en Budapest el rifle para ensayar como se monta y se desmonta porque soy muy torpe para esas cosas y Chacal es muy elegante y habilidoso», ha confirmado el británico.

Lo que debía ser una prueba más para que su papel fuese lo más creíble posible, se convirtió en un momento complicado que quizás hubiese terminado en una llamada a la Policía. «Ese día había justo una manifestación, dejé el rifle montado en una mesa de la habitación y me fui a cenar. Mientras cenaba recordé que alguien iba a entrar a mi habitación a prepararme la cama, y se iba a encontrar un rifle, subí corriendo y pude salvarlo a tiempo», ha contado ante las risas del público de El Hormiguero.