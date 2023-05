Dua Lipa pone fecha de estreno a ‘Dance the Night’, tema principal de la película ‘Barbie’

Ya queda menos para que la película Barbie llegue a los cines. Dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Reynolds se estrenará a finales del mes de julio, siendo uno de los grandes estrenos de este año. Y ahora se ha conocido que Dua Lipa interpretará su canción principal.

Dua Lipa, ha anunciado el lanzamiento de su próxima canción, Dance The Night, como parte de la película. «Esta Barbie tiene una canción que llega esta semana…», ha confirmado la cantante a través de sus redes sociales acompañando el adelanto del single.

Finalmente, la canción Dance The Night verá la luz este mismo viernes, 26 de mayo. La canción se publicará a medianoche en Reino Unido, lo que significa que en España podremos escucharla una hora después, a la una de la madrugada

This Barbie has a song coming this week… FRIDAY MIDNIGHT BST 💖@barbiethealbum @barbiethemovie @barbie pic.twitter.com/QqoNV2kNlm

— DUA LIPA (@DUALIPA) May 22, 2023