Dua Lipa comparte un emotivo mensaje hacia Elton John tras su retirada de los escenarios

Elton John ofreció el pasado fin de semana el último concierto de su vida en Estados Unidos. El Dodger Stadium de Los Ángeles fue la ubicación elegida para una noche histórica, mismo lugar que marcó un antes y un después en la carrera del músico.

A lo largo de las más de dos horas y media que duró el concierto, Elton John brindó a los asistentes una oportunidad única de escuchar sus grandes éxitos como nunca antes. Un concierto en el que el británico estuvo rodeado de grandes amigos, entre ellos Dua Lipa.

La estrella británica fue una de las invitadas al concierto. Ambos interpretaron Cold Heart sobre el escenario, siendo uno de los momentos más especiales de la noche para todos los presentes en el Dodger Stadium de Los Ángeles.

To my most magical friend @eltonofficial thank you for keeping the dream alive!!! It was an honour, a privilege and a joy to share the stage with you last night on your last show at the Dodgers Stadium. Thank you for everything, forever and always… pic.twitter.com/UWLx3EpEFQ

— DUA LIPA (@DUALIPA) November 22, 2022