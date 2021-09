Todo lo que toca Drake se convierte en un éxito. Y como no podía ser de otra forma, su nuevo single ‘Way 2 sexy’, también lo ha sido. Se trata de una canción incluida en su nuevo álbum de estudio ‘Certifield Lover Tapes’, que después de muchos meses, por fin ha visto la luz.

‘Way 2 sexy’ es uno de los temas más escuchados del nuevo disco de Drake. En esta canción, el artista se une a Future y Young Thug, y juntos han vuelto a revolucionar el panorama musical internacional. Además, acaban de publicar el esperado videoclip del tema, que no ha dejado a nadie indiferente.

Un videoclip que ha sido obra de Dave Meyers, el prestigioso director, que ha trabajado para grandes proyectos con artistas de la talla de Ariana Grande o Coldplay. Por ello, el videoclip de Drake no iba a ser menos, y el resultado no puede ser más espectacular.

Breaking single day records. 🦉@Drake is now the most streamed artist, and #CertifiedLoverBoy is the most streamed album, in less than 24 hours on Apple Music in 2021.

Listen again: https://t.co/bVGPK6H92m pic.twitter.com/Ts28bsPoAG

— Apple Music (@AppleMusic) September 3, 2021