‘Drag Race España’ confirma la fecha de estreno de la nueva edición en ATRESplayer Premium

Un nuevo grupo de divas está en camino. Ya existe fecha oficial para el estreno de la tercera edición de Drag Race España, el exitoso formato adaptación de RuPaul’s Drag Race. El 19 de marzo es el día escogido para el estreno de la nueva temporada que se podrá ver en ATRESplayer Premium.

Como ya ocurrió en la anterior edición, el show no empezará de manera directa y tendrá un capítulo introductorio. Este se titula Meet the Queens y servirá para conocer por primera vez a las participantes. No se sabe con exactitud cuantas son las candidatas porque en anteriores entregas el número ha variado de 10 a 12, pero es un dato que también se podrá conocer en este episodio especial.

🎉📆 Querides, la carrera da el pistoletazo de salida el próximo 19 de marzo. 👠✨ Conoce a las nuevas reinas de la pasarela en el #MeetTheQueens. 📺 #DragRaceES sólo en #ATRESplayerPREMIUM. pic.twitter.com/uCr7CM52UF — Drag Race España (@DragRaceEs) February 28, 2023

La mecánica para conocer quién será la sucesora de Sharonne como mejor superestrella drag española se presupone que será la misma que en anteriores temporadas. Las aspirantes se someterán a diferentes pruebas de canto, lipsync, baile, moda o confección entre otras que se repiten en todas las adaptaciones que se han hecho en diferentes países del formato original estadounidense.

El jurado y la presentadora de la segunda edición de Drag Race España repite también en esta tercera. Supremme de Luxe se pone a los mandos de los episodios en su papel de presentadora y también será portavoz del jurado. Este está formado además por la diseñadora Ana Locking, Javi Ambrossi y Javi Calvo. El quinto miembro del grupo que suele ser parte del mundo del espectáculo, la moda o la música irá cambiando en cada episodio.

La versión española del talent show acumula multitud de fans y ha cosechado gran reconocimiento a nivel tanto nacional como internacional. Tanto es así que el segundo capítulo de la segunda temporada fue el mejor valorado por el público en Internet Movie Database, una conocida web de películas y series, de toda la franquicia.