Poco a poco y con el paso del tiempo, ‘Dos vidas’ se ha ido ganando el respeto y el cariño de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Recientemente hemos disfrutado del capítulo 196 donde, entre otras cuestiones, vimos cómo Carmen finalmente descubría quién es el traidor.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 197 de ‘Dos vidas’. Es entonces cuando vemos cómo Julia, tras la fallida presentación de Elé Complementos, cree que ha llegado el momento de olvidarse, de una vez por todas, del proyecto. La presentación se ha hecho viral en redes sociales no por el producto, sino por el discurso que hizo Leo.

El chico, por su parte, no se rinde por lo que no tarda en enviar diversos regalos a Julia. Diana no puede soportar esta situación, y más aún cuando cree que su hija está a punto de caer en los brazos de Leo. Mario, por su parte, trata de sonsacar a Tirso la razón por la que está teniendo esa actitud en los últimos días.

Ribero, tras su acercamiento a Cloe, ha tomado la decisión de rechazar su trabajo en Alemania y quedarse en Robledillo. Dani, al mismo tiempo, trata por todos los medios de arreglar las cosas con su amiga por completo. Ahora bien, después de todo lo que ha sucedido, ¿conseguirá recuperarla?

Viajamos a Río Muni y observamos cómo Víctor cree firmemente que deben comunicar a don Francisco quién es el traidor. A pesar de todo, y pese a la decepción que siente con Kiros, Carmen se niega en rotundo. Hay algo que se lo impide, por lo que no tarda en sincerarse de una vez por todas con Víctor.

Don Francisco y Carmen son absolutamente conscientes de que hay una guerra que está a punto de estallar, por lo que no saben cómo actuar. No saben si evitarla o seguir luchando contra Ventura, pase lo que pase. Inés y Ángel, tras descubrir la verdad sobre la muerte de Alicia, vuelven a estar juntos aunque no esperan que su relación vaya a salir a la luz por culpa de una persona: Patricia. No te pierdas los nuevos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.