‘Dos vidas’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más nos está sorprendiendo. El pasado jueves 11 de noviembre tuvimos la oportunidad de disfrutar del capítulo 195 donde, entre otras cuestiones, observamos cómo Inés ha descubierto, finalmente, las claves de la muerte de Alicia.

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 196 de ‘Dos vidas’. Es entonces cuando observamos cómo Julia se queda completamente en shock. ¿La razón? Leo ha irrumpido en pleno discurso de la hija de Diana en el evento de presentación de los complementos. Lo hace para declararle su amor. Ella toma la decisión de que el joven no se vaya sin una respuesta.

Lo cierto es que las honestas palabras que ha tenido Julia han conseguido sorprender a todos los allí presentes. Sobre todo a Tirso, por lo que sale del hotel verdaderamente afectado. Dani, por su parte, reconoce estar llenísimo de impotencia por no saber cómo arreglar las cosas con Cloe. El joven intenta hablar con ella por todos los medios, pero le es imposible.

Cloe se ve verdaderamente abrumada por esta situación con su amigo Dani. Es más, está triste y decepcionada, pero finalmente ha encontrado un gran apoyo en alguien verdaderamente inesperado. Viajamos a Río Muni y observamos cómo Carmen está dispuesta a defender a Víctor de las diversas acusaciones por parte de don Francisco.

Y es que no tarda en señalarle como el causante del ataque a la fábrica. Por lo tanto, la única solución que ven para tratar de probar la inocencia de Víctor en este asunto es encontrar al verdadero autor de ese aviso anónimo. Ángel, por su parte, trata de recuperar su relación con Inés. A pesar de todo, esos miedos son tan fuertes que no está dispuesta a seguir viviendo ese amor en clandestinidad. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Dos vidas’, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.