First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Esto no es producto de la casualidad, puesto que todo el equipo hace un excepcional trabajo para seguir sorprendiendo a los espectadores. Motivo por el cual cada vez son más los solteros que se animan a poner rumbo al restaurante más famoso de la televisión en busca de su media naranja. El pasado jueves 2 de octubre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de First Dates en Cuatro. De esta manera tan concreta, tuvieron la oportunidad de conocer a Sofía y Juan, dos solteros que, a sus 76 y 77 años, querían probar suerte en el programa. Lo que ninguno de los dos esperaba era lo que iba a suceder durante toda la velada.

Después de una espectacular primera impresión, ambos pasaron a la mesa que tenían reservada para disfrutar de la cena. Fue entonces cuando Sofía y Juan tuvieron muchas conversaciones en las que descubrieron la gran cantidad de cosas que tenían en común. Esto hizo posible que, poco a poco, se fuesen gustando cada vez más. En todos los aspectos. Tanto es así que empezaron a sentir la confianza de empezar a tratar diversos asuntos que tenían estrecha vinculación con el terreno sexual. De hecho, en la parte final de la cita, los dos pasaron al reservado del restaurante de First Dates para conocerse aún más. Como era de esperar, no tardaron en activar el «modo intimidad total», que hace que las luces de la sala se apaguen.

Fue entonces cuando los dos solteros se animaron a dejarse llevar por la pasión. «Coge aire», avisó Juan a su cita, antes de darle un primer beso con el que, como él mismo avisó, consiguió dejarla sin respiración. Un gesto que fascinó por completo a Sofía: «¡Me encanta! ¡Qué calor!», exclamó.

Acto seguido, ambos protagonizaron una de las citas más ardientes de la historia de First Dates. No solamente hubo abrazos, caricias y besos, sino también confesiones: «Qué tetas tienes… Tienes unas pedazo de tetas que no veas». Ante las cámaras del programa, el comensal se sinceró: «Es que llevo mucho tiempo sin catar mujer, la verdad. Llevo siete años por lo menos».

Sofía, por su parte, también quiso opinar sobre el momento de pasión que vivió con Juan en el reservado del dating show: «He sentido que en nuestra intimidad, muy bien. Me ha dicho cosas bonitas, cosas atrevidillas, pero bonitas». En la decisión final, los dos estuvieron de acuerdo en tener una segunda cita fuera del programa.

«Esto hay que coger tres marchas y seguir adelante», espetó el comensal tras su cita en el programa. Ella también se pronunció: «Eso vamos a hacer». Es más que evidente que la química entre ambos quedó latente desde el primer momento, por lo que no tenían dudas a la hora de seguir conociéndose fuera del restaurante.