First Dates, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión que más éxito continúa cosechando en Cuatro. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más los solteros que se animan a visitar el restaurante más famoso de la televisión, en busca de su media naranja. El pasado miércoles 1 de octubre, en la nueva entrega de First Dates, los espectadores pudieron conocer a Nora, una soltera de 23 años que procedía de Marruecos y se dedicaba al mundo del modelaje. «Soy una persona normal y familiar, y tengo mi carácter», expresó. Además, reconoció que su gran pasión era la música y, especialmente, cantar. En cuanto al amor, no le ha ido muy bien, pero está dispuesta a enamorarse. Su cita para esa noche era Miguel Ángel, un modelo de 23 años que llegaba desde Valencia.

Nada más verse, el joven decidió regalar a su cita un ramo de flores. A pesar de todo, no arregló en absoluto la primera impresión que tuvo Nora de él: «No me parece guapo». Tras intercambiar unas primeras palabras, los dos pasaron a la mesa que tenían reservada para poder disfrutar de la velada. De esta forma, comenzaron a hablar de algo que tenían en común: cantar y bailar. La cita fue trascurriendo con total normalidad. Es más, estaban encontrando varios puntos en los que coincidían. A pesar de todo, y aunque Miguel Ángel estaba fascinado con Nora, lo cierto es que no ocurría al contrario. La comensal quiso preguntarle cuántas parejas había tenido, y se quedó descolocada con la respuesta que recibió. «Nunca he tenido novia. No se ha presentado la oportunidad y ya está, y tampoco lo fuerzo. Dejo que fluya», expresó el valenciano. Nora era incapaz de entender cómo su pareja no había tenido pareja hasta el momento.

Pero no fue la única confesión que se hizo durante la velada. Todo fue mucho más allá cuando Miguel Ángel reconoció que era un poco «mitómano», es decir, que tenía cierta tendencia a la mentira. Algo que, para Nora, era una gran ‘red flag’: «Fatal. Una vez que mientes, el problema se hace más grande. Odio a la gente que miente».

Al conocer la opinión de su cita, el valenciano no ha dudado en justificarse, asegurando que todo depende de algo tan concreto como el «entorno donde hayas crecido». A pesar de la explicación, Nora seguía pensando lo mismo. Poco después, ambos pasaron a la «sala del amor», donde tuvieron la oportunidad de bailar.

Un gesto que les ha unido muchísimo, pero no lo suficiente para ir mucho más allá de First Dates, Nora aseguró que no quería tener una segunda con él, puesto que lo veía más como un amigo. Algo en lo que él estuvo de acuerdo: «La veo mucho como friend vibes, literalmente». ¡El amor no triunfó en esta ocasión!