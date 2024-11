Diren Polatogullari: su edad, su pareja y biografía de Kazim en ‘Una nueva vida’

Las ficciones turcas se han convertido en uno de los productos audiovisuales más consumidos por el espectador durante los últimos años, y a las pruebas nos remitimos. Cada vez son más las series que aterrizan en la parrilla televisiva española con el objetivo de entretener al público. Una situación que se ha podido comprobar, recientemente, con Una nueva vida. La producción se ha presentado en Antena 3 como un drama romántico que ya ha arrasado en más de 120 países del mundo. Una historia que se adentra en un matrimonio concertado que no está dejando indiferente a nadie. Una trama que atrapa desde el primer episodio y con la que los espectadores están teniendo la oportunidad de ver a estrellas como Diren Polatogullari.

Diren Polatogullari se presenta en la pequeña pantalla para dar vida al personaje de Kazim. El hombres es un empresario que no tiene mucha fortuna en los negocios. A sus 50 años, cuenta con varias propiedades. Pero, sobrevive vendiendo las que le quedaron. En lo personal, es marido y padre. Una etiqueta que no lucha por mantener, pues no respeta a su familia. De hecho, solo ve en Suna y Seyran una oportunidad más para enriquecerse. Pero, ¿quién es el actor que se pone bajo la piel de este villano? ¡Te lo presentamos!

Su carrera profesional

Nacido el 12 de febrero de 1980 en la Provincia de Estambul (Turquía), Diren Polatogullari es un actor de cine y televisión que ha adquirido un gran reconocimiento en la industria interpretativa por sus proyectos profesionales. Pues, el actor turco cuenta con una amplia lista de producciones a sus espaldas.

En su currículum figura el haber formado parte del elenco de ficciones televisivas como: Kacak, A. Riza, Üç Kurus, Eski Hikaye, Karadayı, entre otras. Por otro lado, para la gran pantalla también ha realizado sus interpretaciones. De hecho, largometrajes como Locksmith’s Debt, The Bank of Broken Hearts, No molestar, Bir Aile Hikayesi y Last Stop: Kurtulus son sus trabajos más conocidos.

Su lado más personal

En redes sociales Diren Polatogullari es toda una celebridad. En plataformas como Instagram cuenta, hasta la fecha, con más de 511.000 seguidores. Un medio donde le gusta compartir un poco de los nuevos proyectos profesionales en los que se embarca, de eventos a los que acude e instantáneas junto a compañeros de profesión o seres queridos.

Por otro lado, a nivel sentimental, el artista siempre ha intentado mantener su vida privada alejada del foco mediático. De hecho, son pocos los datos que se saben respecto a su pareja. Pero, se conoce que está casado con Sena Polatoğulları.