Desy confiesa que Alejandro y Tania han tenido sexo a través de la valla de ‘Supervivientes 2022’

Desy Rodríguez ha sido la última expulsada de ‘Supervivientes 2022’ y ya se encuentra en España. La andaluza visitó el plató de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ para hablar de su experiencia en los Cayos Cochinos de Honduras durante estos meses.

La ex concursante quiso comentar cómo ha sido la convivencia junto a sus compañeros de concurso. La andaluza se ha abierto en canal como nunca, e incluso ha desvelado secretos que han dejado sin palabras al mismísimo Carlos Sobera.

«¿Qué tal Alejandro y Tania?», le preguntó el presentador. «Eso es sexo todo el día, hasta a través de la valla y todo. Es que no estáis atentos. ¿La valla por qué se cayó? Fue cortito pero intenso. Me dijeron: ‘Gracias por entretener a Anabel porque mientras nosotros…’. Bueno si es por eso… yo soy capaz de apagar las cámaras y dejarlas sin pilas, con lo que a mí me gusta”, ha desvelado Desy Rodríguez.

La andaluza también se ha pronunciado sobre el resto de concursantes de ‘Supervivientes 2022’. De Ignacio de Borbón, la ex concursante de ‘Gran Hermano’ asegura que «ha ido con el papel muy estudiado de víctima» y de Kiko Matamoros que tiene una personalidad «que no le gusta». Respecto a la estrecha amistad de Anabel Pantoja y Yulen Pereira, la sevillana ha comentado que no la ve para largo.

Tras hablar del concurso, Desy Rodríguez se ha sincerado sobre uno de los momentos más duros de su vida. El programa emitió un video de la superviviente le contaba a Marta Peñate que de niña sabía que su sexo era el femenino, de ahí que se quisiera vestir de mujer.

«Que unos genitales hagan a la persona… Pues pasa todavía. En primer lugar, respétame como persona», fue una de las frases más impactantes de la ex concursante de ‘Supervivientes 2022’ y quiso hacer un nuevo alegato por la libertad y la igualdad de los derechos de las personas transexuales.