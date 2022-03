La noche de los viernes de Antena 3 vuelven a ser espectaculares. Y es que estamos a pocas horas de que vuelva uno de los talent shows más exitosos de la cadena, ‘El Desafío’, que estrenará su segunda edición el próximo viernes 11 de marzo a las 22 horas. Happy FM ha estado presentes en la rueda de prensa pertinente a la presentación de esta nueva temporada.

Pero ¿qué nos trae esta nueva entrega? Uno de los promotores del concurso, Jorge Salvador, ha adelantado algunos de los cambios que habrá a partir de la primera gala del viernes: “Tenemos muchísimas pruebas nuevas. Yo creo que el 80% de las pruebas que hay en esta edición son nuevas. La verdad, es que, hemos incorporado cosas nuevas respecto a la primera edición, como más humor”.

En esta segunda entrega tendremos muchos cambios. Uno de los más notorios es la incorporación de Pilar Rubio como nuevo miembro del jurado: “Para nosotros es un orgullo que esté Pilar, porque este programa está inspirado en ella, en las pruebas de El Hormiguero. Por lo tanto, que mejor que Pilar en el jurado” comentaba el propio Jorge Salvador.

Asimismo el presentador del programa, Roberto Leal, recogió el testigo y le dio la bienvenida: “Creo que es un acierto, es la musa, la persona que ha pasado por el 80% de las pruebas”.

Ocho nuevos participantes están dispuestos a superar sus miedos, para superar los desafíos que el programa les plantee cada semana. Estos son Omar Montes, Norma Duval, El Monaguillo, Lorena Castell, Raquel Sánchez Silva, Jesulín de Ubrique, María Pombo y Jorge Betancourt.

Entre los concursantes siempre ha reinado el buen rollo, aunque tal y como comenta Raquel Sánchez Silva, expresa cuál ha sido su sensación al vivirlo desde dentro: “Yo creo que arrancas el desafío creyendo que compites contra ti mismo únicamente. Pero según te vas metiendo en el concurso y se va calentando, hay un momento en el que compites contigo mismo, pero estás absolutamente atento a lo que hacen los demás”.

Muchos de los retos han supuesto un auténtico desafío para los concursantes, y si no que se lo digan a Omar Montes: “Te has jugado muchas cosas, te has jugado el físico, pero profesionalmente también tu voz. Has demostrado ser un gran cantante” comentaba Jorge Salvador. El cantante no tardó en responder: “Claro, a mí me habéis hecho cantar sin autotune, y eso para mí cuidado”

Sin lugar a dudas, esperaremos ansiosos a que llegue la hora de poder disfrutar del primer episodio y de lo que promete ser, una gran temporada. Recuerda: el próximo viernes 11 de marzo a las 22:00 horas, podremos ver en Antena 3 la primera entrega de esta segunda temporada. ¡No te lo puedes perder!