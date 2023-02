El debate de las tentaciones regresó este martes a Telecinco. Conducido por Sandra Barneda, en esta ocasión estuvieron presentes en el plató María y Yaiza, las tentadoras favoritas de David y Álex, siendo los primeros concursantes de la sexta edición en caer en la tentación.

Los espectadores tuvieron la oportunidad de elegir qué avance de las hogueras querían ver en exclusiva y las imágenes de David fueron elegidas con un 55 por ciento de los votos. Unas imágenes en las que el joven se derrumba, al darse cuenta de las consecuencias de su infidelidad.

En la hoguera del próximo lunes, David verá imágenes de su pareja después de haber con sus propios ojos su infidelidad. “Estar en mi situación tampoco es fácil, es duro”, le dice el concursante a Sandra Barneda tras ver a Elena completamente rota.

Las hogueras del lunes… LAS MÁS FUERTES de la historia de #LaIslaDeLasTentaciones 💣 David: «No soy buen novio» 🍎 #TentacionesDBT3

“No se merece pasarlo mal”, continúa explicando David mientras rompe a llorar totalmente desconsolado. David sentirá una gran culpabilidad y así lo compartirá con Sandra Barneda y con sus compañeros. “Te juro que no le quiero hacer sufrir, lo odio”.

Después, David se sinceraba: “Sé que quiero a Elena y me gusta María, es que no sé, es súper complicado, me va a explotar la cabeza. Ya nunca voy a poder estar con ella”, añadía el concursante. Un primer minuto que dejó sin palabras a los colaboradores del programa.

Por otro lado, los espectadores de El debate de las tentaciones, también decidieron ver con un 96% de los votos el primer minuto de la próxima hoguera de Elena. Una hoguera en la que los peores miedos de la joven se cumplen, al ver que su novio le había sido infiel. Tras estas imágenes, Elena se derrumbaba frente a las llamas e incluso amenazaba con abandonar el programa.