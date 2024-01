David Bisbal recuerda cómo surgió su histórica colaboración con Miley Cyrus

David Bisbal y Miley Cyrus se unieron en su canción Te miro a ti. Esta colaboración fue una gran sorpresa internacional que nadie se esperaba que se hiciera realidad. Esta colaboración tuvo lugar en el pasado año 2014 y, aunque se grabó por separado, más tarde pudieron cantarla juntos sobre un escenario, y terminó siendo uno de los momentos más inesperados de la música.

La versión original de esta canción se llama When I Look At You y forma parte de la banda sonora de la película La última canción, protagonizada por la cantante estadounidense. Disney consiguió que esta colaboración fuera posible y el andaluz lo ha querido recordar con el hashtag #throwbackthursday en sus redes sociales, donde ha comentado esta unión.

«Cuando tuve el honor de participar en esta maravillosa canción con una artista con la que nunca imaginé que cantaría. Agradezco a #disneymusic y @umusic por esta espectacular canción. Además, tuve la oportunidad de cantar en Rock Río de Madrid, gracias a la invitación de Miley Cyrus a quien siempre estaré muy agradecido», decía a través de sus redes sociales.

El andaluz y la americana compartieron escenario en el festival Rock Río de Madrid en el pasado año 2010. El público pudo presenciar esta actuación en la que ambos artistas se veían muy cómplices y que enamoraron a sus fans. A día de hoy, esta colaboración sigue siendo recordada como una de las colaboraciones internacionales más sorprendentes de nuestro país.

Miley Cyrus y David Bisbal no han vuelto a juntarse a recrear la actuación, pero los fans esperan volver a verlos juntos en algún momento para volver a cantar su canción.

La historia de la canción

La artista estadounidense explicó la historia de esta canción que, en un principio, iba a formar parte de uno de sus álbumes pero que, finalmente, se dio cuenta que describía a la perfección a un personaje de la película que protagoniza la cantante. «Así que trajimos a un compositor que pudiera adaptarla al piano para mí. Aparece en la película cuando la chica que interpreto le dice a su chico, Will, que toca el piano».

David Bisbal también recordó en el podcast de Xuso Jones y Ana Brito, Poco se habla, esta experiencia y como fue el proceso de grabación: «Eso fue chulísimo. La canción la grabé en Miami, el vocal, también el videoclip lo grabé en Miami. Además, tuve que salir del hospital porque justo esa semana nació mi primera hija».

Es un tema que ambos recordarán para siempre, ya que unieron a España y a Estados Unidos en una versión muy conmovedora de la canción original de la película.