Daniel Schröder: su edad, su pareja y biografía de Samuel en ‘La Promesa’

Indiscutiblemente, La Promesa se ha convertido en una de las producciones más aclamadas de La 1 de Televisión Española. La ficción ha conquistado a la audiencia de la cadena, capítulo tras capítulo, con su maravillosa trama. Una historia de época donde no falta el romance, los secretos, las mentiras y los misterios. Una serie de ingredientes que la han llevado a ganar el Emmy Internacional a la Mejor telenovela. Pero, lejos de quedar ahí, la serie continúa sorprendiendo, renovándose e incorporando a su elenco a nuevas estrellas. Nuevos fichajes a los que se ha sumado el del actor Daniel Schröder.

Dando vida al personaje de Samuel en La Promesa, el artista nos presenta al cura de los Luján. Recordemos que la primera aparición del sacerdote en la trama no dejó indiferente a nadie. Pues, llegó pidiéndole dinero a la familia Luján con el pretexto de terminar las reformas de la casa parroquial. Ante ello, Alonso de Luján le propuso al párroco quedarse en el palacio mientras concluían las construcciones. Una petición que aceptó. Sin embargo, el personaje de Cruz no termina de ver con buenos ojos al joven y no piensa ocultar su desconfianza. Pero, ¿quién es el actor que se pone bajo la piel de Samuel? ¡Te lo presentamos!

Su carrera profesional

Daniel Schröder Rifà es un actor y modelo conocido públicamente como Daniel Schröder. Tiene 30 años y es originario de Lloret de Mar (Cataluña). Una tierra que lo vió crecer y perseguir su sueño de trabajar en la industria del entretenimiento. Pero, a los 20 años, apostó por hacer las maletas y mudarse a Barcelona.

Estudió en la Inmaculada Concepción y en el IES Serrallarga, donde finalizó un grado en Marketing y Comercio Internacional. «Empiezo a trabajar como modelo a los 23-24 años, casi por casualidad. Unos scouters (ojeadores) de Barcelona que estaban de ocio en Lloret me vieron trabajando en el local Grand Café Latino . Se fijaron en mí y me contactaron para ofrecerme trabajo en el mundo de la moda. Y así empezó todo», cuenta en su entrevista con Lloret Gaceta.

«Decidí adentrarme en la interpretación para mejorar mis herramientas frente a los castings de publicidad. Sin embargo, me gustó tanto que seguí formándome como actor en el centro La Bobina, de Barcelona», agrega. Una apuesta de lo más acertada, pues eso le ha abierto las puertas a trabajar con marcas muy reconocidas como Roberto Verino, Audi o Paul&Shark.

El talento del artista no ha pasado desapercibido para los altos cargos de La Promesa, quienes no dudaron en ficharlo a pesar de su poca experiencia. Y es que, la producción española es la primera serie a la que ha dado el salto a nivel profesional.

Su lado más personal

Daniel Schröder está dando sus primeros pasos en el mundo de la actuación, por lo que podría decirse que todavía le queda un camino por recorrer. Sin embargo, en redes sociales son muchas las personas que siguen su trayectoria fielmente. De hecho, en plataformas como Instagram, el joven acumula casi 10.000 seguidores.

Un medio donde le gusta compartir contenido relacionado con sus proyectos profesionales y momentos que marcan sus días. A nivel sentimental, se desconoce si su corazón se encuentra ocupado o no. Pues, el artista siempre se ha mostrado muy reservado con su vida privada.