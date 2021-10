Tras mantener a España en vilo durante varios días, este miércoles Dani Martín desvelaba la incógnita que escondía su nuevo proyecto. No, El Canto del Loco no vuelve, sin embargo, el artista madrileño ha estado trabajando en un proyecto con el que removerá los sentimientos de los fans más nostálgicos del grupo.

Se trata de un álbum formado por 10 de las canciones con las que el grupo hizo historia, y una inédita que ya ha visto la luz: ‘No, no vuelve’. De esta forma, Dani Martín vuelve a acercar a los fans de la banda a esas canciones con las que marcaron un antes y un después en la industria de la música de nuestro país.

Debido a la expectación generada ante un posible regreso de El Canto del Loco, este miércoles en las redes sociales se respiraba un ambiente de decepción. No obstante, Dani Martín quiso aclarar las razones por las que el grupo no va a volver, así como los motivos que le llevaron a crear este homenaje a la banda de su vida.

Durante 10 años tuve una banda que ahora es vuestra. Desde que ECDL terminó, muchas veces, me han preguntado cuándo íbamos a volver.

La vida pasa; las personas elegimos, crecemos, somos felices también en otros lugares, pero no significa que no queramos mantener vivo un recuerdo — Dani Martín (@_danielmartin_) October 6, 2021

“Durante 10 años tuve una banda que ahora es vuestra. Desde que ECDL terminó, muchas veces, me han preguntado cuándo íbamos a volver. La vida pasa; las personas elegimos, crecemos, somos felices también en otros lugares, pero no significa que no queramos mantener vivo un recuerdo que ha hecho nuestro camino y que nos ha traído hasta el presente”, escribió el artista, dejando claro que todos ellos han seguido su propio camino.

Y añade: “Por eso es precioso ordenar las fotos, elegir las mejores, hacer el collage que te hace sonreír y quedarte con lo bonito de lo vivido. El tiempo lo cura todo. Este es mi homenaje a aquellos años”.

De esta forma, Dani Martín dedica este proyecto a todos los fans, así como a sus ex compañeros, con los que hizo historia en la música de nuestro país: “A Chema, David, Iván, Jandro, Nigel y a todos aquellos que formasteis parte de mi ilusión, de aquella que nació en el salón de mis padres, EL CANTO DEL LOCO”.

Por otra parte, Dani Martín ha anunciado un cambio de nombre para su próxima gira, que ya no se llamará ‘Lo que me de la gana’. Sino que pasará a llamarse ‘Que caro es el tiempo’, como una de las canciones de El Canto del Loco’. De esta forma, parece que en la gira estarán más presentes que nunca las canciones del grupo.