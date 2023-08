La noticia de la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro después de más de tres años juntos está en boca de todo el mundo. Tras anunciar su compromiso hace apenas unos meses, la pareja ha puesto fin a su relación, algo sobre lo que se ha pronunciado incluso Omar Montes.

El artista de Pan Bendito fue entrevistado esta semana por los compañeros de Europa Press, cuando se encontraba en el aeropuerto de Madrid. Y una vez más, volvió a demostrar su naturalidad y espontaneidad, a pesar de no querer mojarse demasiado.

Después de preguntarle por sus actuaciones recientes, la reportera le planteó la cuestión de si tras su mediática ruptura, era más cercano a Shakira o a Piqué, a lo que Omar Montes respondió muy molesto hablando de un golpe que le había dado el cámara.

#VÍDEO | Omar Montes, fiel a la ironía que le caracteriza, evita hablar de Rauw y Rosalía: “Llevadme a la casa de socorro» https://t.co/q1dw0zsumS pic.twitter.com/o4UymtnHYo — CHANCE (@CHANCE_es) July 31, 2023

«Me has pegado una hostia en el hombro terrible. Ahora mismo te puedo denunciar porque casi me partes el hombro, que lo sepas», exclamó Omar Montes ante la mirada de la reportera de Europa Press, que no entendía lo que había ocurrido.

Después de aclarar que era una broma y expresar que aún así le dolía, pero que no era para ponerse a llorar, el cantante madrileño se agarró a este episodio para esquivar las demás preguntas de la periodista, que seguía insistiéndole para que se mojase con la pregunta.

Finalmente, la reportera le preguntó por la reciente ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, a lo que Omar Montes contestó de manera evasiva: «¿Por qué no me preguntas mejor por el golpetazo que me ha pegado en el hombro, que tengo el hombro muerto? A la que salgamos de aquí me lleváis a la casa de socorro», expresó el artista.