Eurovisión 2025 ya está en marcha y la ciudad elegida para albergar el certamen musical lleva semanas preparándose para recibir a los miles de eurofans que en los próximos días estarán en las calles. Hasta allí se trasladan para vivir las dos semifinales, antes de la gran final del sábado 17 de mayo. Todo se vivirán en Suiza, país organizador de este año debido a que Nemo, su representante del año 2024, fue el ganador del concurso.

Como es habitual, mayo es el mes elegido para el festival, por lo que las semifinales se celebrarán los días 13 y 15, mientras que la gran final, a la que España está directamente clasificada por pertenecer al Big Five, tendrá lugar el sábado 17. Eso sí, Melody, nuestra representante, actuará el martes 13 de mayo en la primera semifinal, dando una primera muestra de lo que se podrá ver sobre el escenario con su Diva, aunque no se someterá al voto del público y jurado.

La ciudad elegida para la celebración es Basilea, la tercera ciudad más poblada e importante del país. Aunque Ginebra, también optó a ser la sede, se decidió realizarlo todo en el pabellón St. Jakobshalle, un impresionante recinto que suele albergar grandes conciertos y torneos de tenis, por lo que tiene todo preparado para recibir a miles de visitantes. Cuenta con una capacidad de 12.400 personas.

La escenografía de Eurovisión 2025 está inspirada en las montañas suizas y en los diferentes idiomas que se hablan en el país, ya que alemán, el francés, el italiano y el romanche son idiomas oficiales en todo el país. De esta manera se pretende representar a todas las ideas que hay en su territorio durante este evento que atraerá la mirada de millones de espectadores en todo el planeta, puesto que no es sólo seguido en Europa.

La gran novedad este año es la de Montenegro, que tras dos años retirado por problemas económicos, regresa en 2025. Este país no es la primera vez que entra y sale del festival, ya que desde 2007 su participación ha sido siempre irregular, siempre debido a los altos costes que supone.

No faltarán tampoco los representantes del llamado Big Five, es decir, los que más dinero aportan a la Unión de Radios y Televisiones de Europa (UER). Las radios y televisiones públicas de Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y España son las que más aportan, teniendo ganado así el pasaporte directo a la final. No se trata sólo de aportar a Eurovisión, ya que ese dinero da derecho a imágenes, películas y documentales que se emiten durante la programación de las diferentes cadenas y canales de televisión durante todo el año.

Suiza, como país anfitrión, también tiene ganado su puesto en la final, gracias a la victoria del año pasado, por lo que no tendrá que medirse en las semifinales.

El resto de países sí que tendrán que competir en las dos semifinales. En la del martes 13 de mayo competirán los siguientes:

Islandia

Polonia

Eslovenia

Estonia

Ucrania

Suecia

Portugal

Noruega

Bélgica

Azerbaiyán

San Marino

Albania

Chipre

En la segunda, la celebrada el jueves 15 de mayo, competirán los siguientes países para conseguir una plaza en la final de Eurovisión 2025:

Australia

Montenegro

Irlanda

Letonia

Armenia

Austria

Grecia

Lituania

Malta

Georgia

Dinamarca

Chequia

Luxemburgo

Israel

Serbia

Finlandia

Para los menos eurofans, hay que explicar que la presencia de Australia es algo ya no tan excepcional, ya que el país debutó en el año 2015 gracias al gran seguimiento que Eurovisión tiene allí. Con motivo del 60 aniversario del festival, se decidió que participara como país invitado, pero su gran paso hizo que se pudiera unir como participante fijo.

Desde entonces, el país de los canguros ha tenido que pasar por la semifinal y salvo en 2021 y en 2024 no llegaron a la final. En el resto de ocasiones han llegado a quedar siempre entre los diez primeros clasificados, por lo que en varias ocasiones han llegado a ser favoritos a la victoria. En caso de hacerlo, el festival no se trasladaría hasta nuestras antípodas, ya que el país firmó un acuerdo con Islandia para, que llegado el caso, se celebrase allí si tuviera que Australia ser el anfitrión.