¿Cuánto cobrarán Enrique Ponce y Ana Soria por su entrevista en ‘El Hormiguero’?

Enrique Ponce y Ana Soria forman una de las parejas más buscadas por los medios de comunicación desde años, tanto que fueron los grandes protagonistas desde que anunciaron su relación en el verano de 2020. Te contamos cuánto cobrarán los invitados de este martes en El Hormiguero.

Tras el duro confinamiento por culpa de la pandemia, el torero rompía su relación con Paloma Cuevas, la mujer con la que había logrado tener una de las relaciones más sólidas del panorama social. Además de este divorcio, la opinión pública se quedó sorprendida por lo rápido que el torero encontró el amor, esta vez con una chica mucho más joven.

26 años separan a Enrique Ponce y Ana Soria, lo que hizo que la atención de los medios se pudiese en ellos. Cualquier movimiento que la pareja daba era mirado con lupa, lo que les hizo volverse mucho más discretos e incluso cerrando sus redes sociales.

Antes de acudir a su primera entrevista en directo eran los personajes más buscados por los programas y las revistas, aunque siempre rechazaron las propuestas que han recibido. La joven solo se abrió un poco gracias a la insistencia de José Antonio Avilés, cuando era colaborador de Viva la vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Soria (@anasoria.7)

Lo cierto es que una entrevista en directo en televisión es una gran prueba para ellos, ya que el más mínimo detalle podrá ser analizado, motivo por el que seguro que la elección de El Hormiguero no sea ninguna casualidad. Se espera que sea una entrevista amable en la que los asuntos más polémicos no se toquen o se hagan de forma mucho más suave que lo harían en espacios como Sálvame o Viernes Deluxe.

¿Cuánto cobrarán Enrique Ponce y Ana Soria en El Hormiguero?

Esta entrevista no ha debido ser nada fácil de conseguir, ya que hace algunas semanas salieron a la luz una fotografías de Pablo Motos y su mujer acudiendo a una comida con Ponce y Soria. Es de esperar que en aquella reunión se cerrasen los flecos de esta visita que ocupará numerosos titulares en los próximos días.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana Soria (@anasoria.7)

Pese a lo que muchos puedan pensar, el espacio de Antena 3 no paga a sus invitados, ya que se trata de un enorme escaparate para los nuevos proyectos de actores, cantantes y escritores. Esa política no ha cambiado desde el comienzo, ni tan siquiera con personajes como Isabel Pantoja, Kiko Rivera o Isabel Preysler, por lo que se puede asegura que Enrique Ponce y Ana Soria no cobrarán por acudir a El Hormiguero