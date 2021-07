Cristina Saavedra ha comunicado el fallecimiento de su hermana pequeña. La periodista de LaSexta despedía a su abuela hace unos días cuando la vida le ha dado otro duro revés quitándole a otro de sus pilares fundamentales. Estos delicados momentos han roto por completo a la comunicadora, que está viviendo uno de los peores momentos de su vida.

“Doce días después de la muerte de mi abuela, el pasado día 17 falleció mi hermana pequeña”, ha comenzado diciendo la presentadora de LaSexta. “Que la vida puede ser insoportablemente perversa, lo sabemos. Que dentro te queda fuerza aunque creas que no, lo descubres. Gracias por tanto cariño y amor que recibimos estos días”, ha añadido Cristina Saavedra.

La periodista ha recibido cientos de comentarios alentadores tras vivir las duras pérdidas. “Lo siento INFINITO”, ha comentado Sandra Golpe, compañera de profesión. Cristina quiso compartir, tras la primera pérdida, los últimos deseos de su abuela con una emotiva imagen, teñida de blanco y negro, en la que aparecen sus manos agarrando unas uvas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristina Saavedra (@cristinasaavedra_)

«Mi abuela no quería flores en su entierro, quería que ese dinero lo donáramos a la Cocina Económica de A Coruña (comedor social). No ha habido flores hoy. Mi abuela. La otra mujer que me crio. Mi maestra. Qué honor llevar tu sangre. Ya te extraño tanto», dijo en aquel momento. «Cuando te rompes en mil pedazos, el cariño ayuda en la difícil tarea de tener que coserse. Gracias por tantos mensajes. En mi nombre y el de mi familia», manifestó.

La periodista estuvo al frente de las noticias de las 20.00 horas de LaSexta el pasado 17 de junio, pero el día 18 fue sustituida por su compañera Ana Cuesta y las semanas posteriores ha sido Inés G. Caballo la encargada de presentar el informativo. Aún se desconoce la causa de la muerte de la hermana de Cristina Saavedra, según ha informado ‘La Voz de Galicia’.