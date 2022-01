Cristina Pedroche y Alberto Chicote han conseguido hacer historia en las Campanadas. Y es que el pasado 31 de diciembre, Antena 3 consiguió destronar a RTVE por primera vez en su historia. Es evidente que la presentadora siempre sabe cómo dejarnos sin palabras con todos y cada uno de los modelos que presenta, año tras año.

En esta ocasión, además de aparecer con un vestido sencillamente espectacular, Cristina Pedroche llevaba puesto un casco metálico. Una vez se lo quitó en las Campanadas, pudimos comprobar que no tenía ni un solo pelo en su cabeza. Muchos son los que aseguraron que se trataba de una calota de plástico, pero ella no se había pronunciado hasta ahora.

El pasado lunes, Alberto Chicote no quiso dar detalles de este asunto durante su intervención en ‘Espejo Público’. Lo cierto es que en las últimas semanas, su compañera en las Campanadas ha estado utilizando muchas pelucas que ha ido mostrando en redes sociales. De ahí que surgiera aún más misterio de si realmente se trataba de una calva falsa o, por el contrario, realmente se había quitado su melena.

Cristina Pedroche desvela el motivo real de por qué apareció sin pelo en las Campanadas https://t.co/zSXVyI1FJ9 — zapeando (@zapeandola6) January 3, 2022

Es entonces cuando el pasado 3 de enero, Cristina Pedroche reapareció en ‘Zapeando’ con un moño. De esta manera confirmaba que, en efecto, se trataba de una calota de plástico. Por si fuera poco, la colaboradora del programa de LaSexta ha querido dar a conocer el motivo por el que se tomó esta decisión para las Campanadas.

“Cuando me enseñó el diseño, Josie me dijo que odiaba el pelo, que ahí no había manera de cuadrarlo”, comenzó diciendo Cristina Pedroche a sus compañeros. “Entonces me dijo que me lo tenía que cortar, que iba con el casco y me tenía que rapar la parte de abajo”, reconoció. El diseñador, que también estaba en ‘Zapeando’, añadió: “Y las orejas y los nacimientos”.

La reacción de Cristina Pedroche al ver sus memes de las Campanadas: de Esperanza Aguirre de mariposa a un alien https://t.co/EQIvfJMmeO — zapeando (@zapeandola6) January 3, 2022

La presentadora de las Campanadas de Antena 3 siguió explicándose: “Entonces dijimos: ‘Vamos a hacer una prueba con caracterización, vamos a ver si somos capaces de esconder todo el pelo y que se quede de verdad de forma natural”. Así pues, “es lo que hicimos. Cuando lo vio, le convenció. Porque aparte, si me rapo ahora mismo seguramente mi cabeza no esté tan lisa ni del mismo color”.

Lo cierto es que, aprovechando la ocasión, Josie quiso defender esta calva falsa que se utilizó en las Campanadas: “Es algo que es lícito usar en moda, en la vida y en todo”. Por si fuera poco, el reconocido estilista quiso ir muchísimo más allá en este aspecto: “Es un vestido, es un look… pero es diversión, es televisión y al final ha sido un exitazo”.