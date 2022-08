Cristina Pedroche comparte un vídeo bañándose desnuda durante sus vacaciones

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz están disfrutando de sus vacaciones en México, el aclamado chef no ha parado de subir historias a Instagram dándonos mucha envidia con los platos que están pudiendo disfrutar en este viaje.

En esta ocasión no ha sido el hostelero el que se ha vuelto viral por el contenido que sube a las redes sociales, la vallecana ha cautivado a sus seguidores con un video en el que se le puede ver bañándose totalmente desnuda en un cenote.

El Cenote Xocempich ha sido el paraje donde hemos podido ver a la madrileña bañándose, ha acompañado el vídeo con un texto que rezaba “Superando miedos. Antes nunca me hubiera bañado y ahora solo necesito unos segundos para acallar los pensamientos negativos que me vienen y vencerlos. He necesitado años y muchos viajes para llegar hasta aquí y estoy muy orgullosa de ello”.

La censura de Instagram en cuanto a desnudos femeninos parece que no ha surtido efecto en esta publicación, también hay que tener en cuenta, que apenas puede verse la silueta de la ex colaboradora de La Sexta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Desde hace tres semanas está la mediática pareja en el país latinoamericano, desde entonces los sitios más reseñables han visitado son el Chichén Itza, la Pirámide del Sol o las ciudades de Guadalajara, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México.

Como ya hemos dicho antes, la gastronomía ha sido uno de los puntos fuertes de el viaje que han realizado, en el último video del cocinero madrileño podemos a la pareja disfrutando de una miel extraída directamente del panal gracias al uso de una jeringuilla.

Sin embargo, no todo es comer, y como ha querido escenificar Cristina Pedroche con un ingenioso juego de palabras “después del gym, el ñam”. Haciendo alusión a que durante sus vacaciones no ha perdido de vista su entrenamiento.