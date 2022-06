‘El Hormiguero’: Cristina Pedroche confiesa sus grandes manías

‘El Hormiguero’ terminó la semana con una visita muy especial. Tras las visitas de la artista Amaia Romero, la actriz Esmeralda Pimentel y el actor Diego Luna, el programa de Antena 3 recibió en el plató a una de las invitadas más habituales, Cristina Pedroche.

Muy emocionada por volver al plató de ‘El Hormiguero’, un programa en el que se siente como en casa, Cristina Pedroche volvió a derrochar simpatía y naturalidad de principio a fin. La presentadora acaba de iniciar una aventura empresarial, montando un restaurante junto a su pareja, el chef Dabiz Muñoz. Un proyecto del que habló en ‘El Hormiguero’.

«RavioXo ya está abierto. David estaba indeciso, las recetas, el concepto… Cuando tú estás haciendo vanguardia estas abriendo un camino, él esta abriendo un camino y muchas veces no sabe por donde tirar. Si un plato le encanta hoy, lo mismo mañana no. Es un genio, pero tiene sus cositas», expresó entre risas.

Cristina Pedroche confesó que su marido es bastante especial, incluso que ella creía que no era maniática y lo es, algo de lo que se ha dado cuenta desde que comenzó su relación con el reconocido chef. «Aunque yo diga que no, tengo muchísimos toc. No soy maniática, ni supersticiosa… O eso creía hasta que pasan tonterías que me hacen recapacitar.», comenzó explicando.

«Ayer mi madre me dio un collar y me dijo ‘te lo doy ya para que lo lleves a El Hormiguero’. Yo le dije que no porque no podía ponerme un collar que no sabía que energía tenía. Las cosas me dan buena y mala suerte. Es un collar normal. Me siento mal porque digo que David tiene sus cosas pero yo también», reveló entre risas.

Cristina Pedroche aprovechó para contar algunas anécdotas de sus manías más extrañas: «Cuando iba a los exámenes siempre ponía los bolígrafos en la misma posición. Llevo siempre muchos bolis. Cuando tenía un examen y alguien me pedía uno y sabía que iba a sacar menos nota que yo, le regalaba el boli por si me traspasaba la tontuna»