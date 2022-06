‘El Hormiguero’: Diego Luna se sincera sobre su momento más complicado en el teatro

‘El Hormiguero’ continuó la semana con una visita muy especial. Tras las visitas de la actriz mexicana Esmeralda Pimentel y dela artista Amaia Romero, el programa recibió este miércoles a Diego Luna. El actor mexicano acudió por primera vez al programa de Antena 3.

Muy emocionado de pisar por primera vez el plató de ‘El Hormiguero’, Diego Luna también se mostró feliz y agradecido de estar en España, un país que siempre le recibe con los brazos abiertos.

El actor mexicano presentó el monólogo ‘Cada vez nos despedimos mejor’, donde interpreta una historia de amor sobre una pareja, tratando de entender la manera de estar juntos a lo largo de casi 40 años y teniendo como trasfondo una serie de acontecimientos históricos. «Lo único que sabemos del amor es que se va a acabar. Es la única certeza. Sin embargo, nadie está preparado para eso», argumentó Diego Luna.

“La única certeza es que el amor se acaba y no estamos preparados para eso” – @diegoluna_ nos habla de la trama de la obra de teatro “Cada vez nos despedimos mejor” #DiegoLunaEH pic.twitter.com/BMnyrjbG7o — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 1, 2022

Durante su visita a ‘El Hormiguero’, Diego Luna reconoció que tenía ganas de probar su faceta teatral en España. «Mi padre es escenógrafo, ha hecho teatro toda su vida, y venía muchas veces. Pasó por Festival de Cádiz, por Madrid muchas veces… Yo lo acompañé en alguna ocasión. Creía que si hacías teatro en español había que venir a España, pero el teatro mexicano viaja poco aquí, y viceversa».

Aunque el teatro es su pasión, el actor reconoció que algunas funciones son más complicadas que otras. Entre ellas, recuerda una especialmente difícil. Y es que en la obra ‘Cada vez nos despedimos mejor’ hablan con nombres y apellidos de políticos corruptos mexicanos: «Uno de ellos fue a ver la obra. Ese día me costó trabajo salir del teatro. Tenía mucho miedo».

El actor no sabía que iba a estar presente en el teatro, así que cuando lo vio, lo nombró bajito para que no se diera cuenta: «Y sí, se dieron cuenta todos, incluido él», señaló Diego Luna entre risas antes de hacer una reflexión: «También es cierto que los corruptos son muy cínicos, llevan muchos años siéndolo y no es cosa nueva».