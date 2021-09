Cristina Medina se ha convertido en uno de los nombres más sonados de los últimos días. La icónica actriz de ‘La que se avecina’ ha anunciado recientemente a través de sus redes sociales que ha sido diagnosticada con cáncer de mama. Un anuncio que ha sobrecogido a todos por completo y con el que sus compañeros de profesión no han dudado en mostrarle todo su apoyo.

“Estoy luchando contra un cáncer de mama, todo tiene muy buen pronóstico y no os vais a librar de mí tan fácilmente», ha asegurado la artista a través de un video que ha compartido en sus redes sociales. Una publicación donde Cristina también ha querido aprovechar para enviar un importante mensaje.

Al respecto, la actriz ha querido reivindicar un mayor apoyo económico a los pacientes con cáncer para ayudarles a superar con la mayor calidad de vida posible su enfermedad. «Son muchísimos los efectos secundarios que se padecen, no solamente la calvicie. El cuerpo, el insomnio, el vaivén emocional, esto es un carrusel. Hay muchas cosas donde una se tiene que buscar la vida. Todo es lo mismo, dinero y dinero. Yo tengo la fortuna de tener unos ahorros y no padezco nada a la hora de, pero hay muchísima gente que estos recursos no los tiene», ha denunciado Cristina Medina.

Unas declaraciones que fueron muy aplaudidas por sus compañeros de reparto en la popular ficción de Telecinco. La actriz Vanesa Romero no ha tardado en reaccionar al comunicado de su compañera con emoticonos de un corazón y aplausos. Un comentario que fue seguido del de Nacho Guerreros: «Fuerza válida», le escribió el actor que interpreta a Coque en la trama.

Pero, no han sido los únicos. Max Marieges, Minguito en ‘La que se avecina’, también le ha enviado «un beso enorme» a su compañera. Un conjunto de mensajes de apoyo y ánimo al que también nos unimos desde la redacción de Happy FM. ¡Ánimo Cristina!