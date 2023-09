Un comensal de ‘First Dates’ sorprende al explicar cuántas veces se ducha: «Mientras no huela mal…»

El restaurante de First Dates sigue recibiendo a todo tipo de personas en su restaurante, dando lugar a situaciones de todo tipo ante las cámaras. El programa vivió una situación surrealista cuando Xavi contó a Sonia, su cita, su particular modo de vida y cuántas veces se ducha a la semana.

El soltero entró dejando claro que tiene una particular lucha con las grandes empresas, empresas, teniendo el apodo de Xavianimal para sus actividades: «Voy a luchar, hago boicot a empresas que para mí son una mierda». También reconoce que le encanta «salvar animales. Vivo por y para los animales y la naturaleza».

Con este punto de partida las cosas parecían ir sobre ruedas, nunca mejor dicho, porque vive en una furgoneta en la que trabaja como tatuador. Esta particular vivienda le impide tener electrodomésticos, por lo que muchos de sus seguidores y clientes le ofrecen sus casas para ducharse o lavar la ropa.

«No me puedo duchar cada día obviamente. Me ducho cada 3-4 días. No soy escrupuloso, mientras no huela mal, yo vivo tranquilo», explicó el participante de First Dates. A partir de ese momento las cosas empezaron a torcerse entre los dos, que empezaron a encontrar las cosas que les diferencian.

Pese a que Sonia le parecía una chica muy guapa e incluso se siguen en redes sociales, no han terminado de encontrar el punto en común. A ella le ha parecido que cada uno está buscando un tipo de amor muy distinto, por lo que su relación no funcionaría. Enterarse de que su cita no ha tenido nunca novia parece que ha sido lo que le ha dado la última señal.

En el momento de la decisión final, Xavo parecía tener claro que le gustaría tener una segunda cita con Sonia, pero ella no tenía la misma opinión. Tras dejar claro que no quiere verle de nuevo, aseguró que no le importaría tener una amistad por que tienen «puntos y valores muy comunes». Una forma de salir del incómodo momento.