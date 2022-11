Coldplay continúa haciendo historia con su gira Music of the Spheres Tour. El grupo británico se encuentra actualmente en medio de su gira por Latinoamérica, concretamente en Argentina, donde tras anunciar las fechas de la gira logró un récord al llenar 10 veces en el icónico estadio River Plate (Estadio Monumental) de Buenos Aires.

La banda de Chris Martin arrancó sus conciertos en Argentina el pasado 25 de octubre y terminarán el próximo 8 de noviembre. Unos conciertos muy especiales para el grupo, entre otras cosas, porque uno de ellos fue retransmitido los pasados 28 y 29 de octubre en numerosos cines de todo el mundo.

Los conciertos de Coldplay en Argentina están dejando momentos inolvidables, tanto para los integrantes de la banda como para sus fans. Y en los conciertos que tuvieron lugar este martes y este miércoles se vivió un momento para el recuerdo, al subirse la estrella argentina Tini Stoessel al escenario para cantar dos canciones a piano junto a Chris Martin.

❤️🥹🙏🏻gracias por sus mensajes llenos de amor . lxs amo muchísimo. estoy muy emocionada🥹 https://t.co/02kSOY8GLg — LaTripleT (@TiniStoessel) November 2, 2022

La aparición de la artista argentina Tini Stoessel sobre el escenario del estadio Monumental fue uno de los momentos más especiales del pasado martes. Muy emocionada, al estar cumpliendo un sueño, comenzó a entonar las estrofas de Let somebody go, canción que en su versión original interpreta Selena Gomez.

Al terminar de cantar la canción interpretada por Selena Gomez y Chris Martin en el último disco del grupo, el vocalista del grupo comenzó a tocar el inicio de Carne y Hueso a piano. De esta forma, Tini comenzó a entonar los primeros versos de la canción ante 60.000 personas, mientras el público emocionado cantaba el tema a todo pulmón.

Una vez finalizado el concierto, Tini compartió varios vídeos de su actuación junto a Chris Martin en su cuenta de Instagram, junto a unas emotivas palabras. «Sigo sin poder creerlo, gracias desde lo más profundo de mi corazón por esta oportunidad. Fue la noche más inolvidable de mi vida», escribió la artista argentina.

En la noche del miércoles, la estrella argentina volvió a sorprender a los asistentes al concierto de Coldplay en el Estadio Monumental, al subirse por segunda noche consecutiva al escenario para cantar junto a Chris Martin. Dos noches para el recuerdo, donde por unos minutos Tini se adueñó del espectáculo del grupo británico, al entonar Carne y Hueso junto a más de 60 mil personas.