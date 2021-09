Pedro Sánchez ha vuelto a convertirse en el protagonista de las redes sociales, después de que otro artista se haya puesto en contacto con él. Primero fue Miley Cyrus la que le escribió un mensaje a través de su cuenta de Twitter, luego Selena Gomez y ahora, el grupo británico Coldplay.

Este mismo miércoles los fans de Coldplay se quedaban muy sorprendidos tras descubrir que la banda había mandado un mensaje al presidente del Gobierno de España, a través de su cuenta de Twitter.

Una situación surrealista que ha recordado a los mensajes que Pedro Sánchez había recibido anteriormente por parte de otras celebridades internacionales.

Mientras que Miley Cyrus escribió al presidente por el movimiento Black Lives Matter y Selena Gomez por el reparto equitativo de las vacunas frente al Coronavirus, el grupo británico lo ha hecho por un motivo muy diferente.

Prime Minister @sanchezcastejon 🇪🇸 — the smallest economies are those most affected by #climatechange. But #climateadaptation funding from major economies is much too low. Please lead the way at #COP26. #GlobalCitizenLive 💚

— Coldplay (@coldplay) September 22, 2021