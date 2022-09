Coldplay: más detalles del concierto streaming desde Argentina

Coldplay continúa haciendo historia. El 2022 está siendo el año del grupo británico, tras protagonizar una de las giras más multitudinarias de las últimas décadas. Una gira que les está llevando por los escenarios más emblemáticos del mundo, y que continuará a lo largo del 2023.

Actualmente, el grupo acaba de comenzar su primera etapa de la gira Music of the Spheres World Tour por Latinoamérica. Una etapa muy especial, donde transmitirán en vivo uno de los conciertos que realizarán en Argentina, concretamente en el estadio River Plate.

Fue hace una semana cuando anunciaron una transmisión especial en directo de uno de los conciertos que tendrán lugar en el River Plate de Buenos Aires. De esta forma, el concierto se proyectará en miles de cines de más de 70 países.

📡 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐁𝐑𝐎𝐀𝐃𝐂𝐀𝐒𝐓 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐁𝐔𝐄𝐍𝐎𝐒 𝐀𝐈𝐑𝐄𝐒

In cinemas worldwide, October 28 / 29

A global live broadcast of the Music Of The Spheres world tour from River Plate Stadium

Tickets on sale September 15 from https://t.co/ucbxKMoI0J#ColdplayLiveBroadcast pic.twitter.com/ycUcvv4HF8

— Coldplay (@coldplay) September 8, 2022