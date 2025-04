Hace tan solo unos días, se celebró en el Movistar Arena (antiguo WiZink Center), una nueva edición de LOS40 Primavera Pop. De esta manera tan concreta, no solamente pudimos disfrutar de excepcionales actuaciones sobre el escenario, sino que numerosos rostros conocidos no quisieron perderse esta cita tan esperada, año tras año, en nuestro país. Así pues, muchísimas celebridades pasaron por la alfombra roja para hablar con los numerosos medios de comunicación acreditados. Un claro ejemplo lo encontramos en Torito. Durante su charla con Gonzalo Vázquez del programa Tentáculos que se emite en Canal Quickie y en TEN, el colaborador de televisión no tuvo reparos a la hora de hablar de su etapa en Telecinco, concretamente durante el desaparecido programa titulado Viva la vida, que Emma García presentaba cada fin de semana y en el que coincidía con Carmen Borrego. «Te voy a contar una cosa que nunca he contado, ¿eh?», avanzó Torito, bajo la atenta mirada de Carlota Corredera y el resto del equipo de Tentáculos.

Acto seguido, el reconocido colaborador de televisión fue mucho más allá: «¿Os acordáis del péndulo que le hice a Carmen Borrego?», preguntó, desde la alfombra roja de LOS40 Primavera Pop. «Después, ella se fue a Raúl Prieto y pidió que me despidieran. Y después se fue a Sálvame, a hacer un péndulo cada minuto». Lejos de que todo quede ahí, Torito aprovechó su intervención en directo en el programa Tentáculos, presentado por Carlota Corredera, para dejar algo muy claro: «A ver, no me echaron ¿eh? Pero pidió que me echaran o ella no volvía al plató. Las Campos nos dan mucho juego». Lo que es un hecho es que el péndulo que ha mencionado el que fuese colaborador de Viva la vida se ha convertido en una de las cuestiones más recordadas y que más se recordarán de este programa que se emitía cada fin de semana en Telecinco. ¡No es para menos!

Todo ocurrió en 2021, en una tarde en la que Torito coincidió en el plató de Viva la vida con Carmen Borrego. Como solía ser habitual en el colaborador de televisión, cada vez que aparecía en imagen era para hacer algo que fuese recordado. En esta ocasión llegó incluso a hacer lo que se conoce como historia de la televisión.

¿El motivo? Torito, que estaba vestido de Rocío Jurado, no dudó un solo segundo en coger en volandas a la hija de María Teresa Campos. Pero no solamente a ella, sino también a su sobrina Alejandra Rubio, que también se encontraba en plató. Inesperadamente, fue protagonista de dos momentos incómodos para tía y sobrina, pero dos momentos icónicos para los espectadores de Viva la vida.

Al fin y al cabo, como no podía ser de otra manera, el público allí presente no pudo evitar aplaudir y reír a carcajadas ante la situación que estaban presenciando. Con el paso del tiempo, a pesar de lo poco que le gustó ese momento y de las consecuencias que tuvo en su salud, Carmen Borrego acabó replicándolo en numerosas ocasiones durante su etapa como colaboradora de Sálvame.